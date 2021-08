Morning Meeting Forex : Le dollar en baisse après Powell; EUR/USD le rebond s’accentue

Points clés de l’article :

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Baissier 81,66 77,5 AUD/USD Baissier 0,741 0,7 EUR/AUD Haussier 1,642 1,59 EUR/CHF Baissier 1,087 1,066 EUR/GBP Neutre 0,872 0,847 EUR/JPY Neutre 130,56 127,94 EUR/USD Baissier 1,1909 1,16 Résistance à 1,1810 GBP/JPY Neutre 153,45 148,5 GBP/USD Neutre 1,4005 1,357 NZD/USD Neutre 0,7106 0,679 USD/CHF Neutre 0,9275 0,902 USD/CAD Haussier 1,295 1,2575 USD/JPY Neutre 110,7 108,7

Un discours plus accommodant que prévu

Le dollar a subi des pertes après la prise de parole du président de la Réserve fédérale, Jérôme Powell vendredi. La trajectoire de hausse des taux sera plus lente que ce que les marchés anticipaient avec un début de réduction du programme de rachats d’actifs avant la fin de l’année.

Le billet vert avait largement chuté vendredi, tombant à un plus bas de deux semaines face à l'euro, après que M. Powell ait indiqué qu’une hausse des taux n’était pas encore au programme. Il a confirmé un « tapering » avant la fin de l’année sans préciser le calendrier mais on peut penser que Novembre pourrait être le bon mois. Un discours plus accommodant que prévu qui est négatif pour le dollar.

"Il pourrait être approprié de commencer à réduire le rythme des achats d'actifs cette année", a déclaré M. Powell dans un discours, l'emploi étant le facteur déterminant. Mais cela ne signifierait pas directement une hausse des taux, a-t-il ajouté, car il faudrait pour cela que l'économie passe "un test différent et nettement plus rigoureux".

Les opérateurs ont profité de cette marge de manœuvre pour une hausse des taux pour vendre des dollars, tandis que les rendements du Trésor baissaient. L'indice du dollar a terminé la journée de vendredi avec une perte de 0,4 % à 92,670 et ouvre la semaine sur ce niveau.

L'euro a progressé de 0,4 % pour s'établir juste au-dessus de 1,1800 USD et s'y est maintenu ce matin, tandis que le yen a franchi sa moyenne mobile sur 20 jours et s'est stabilisé à 109,78 USD.

Les dollars australien et néo-zélandais ont également enregistré des gains importants vendredi, le kiwi ayant dépassé sa moyenne mobile de 50 jours et les deux dollars ayant enregistré des hausses hebdomadaires de plus de 2 %, les plus importantes contre dollar depuis environ 10 mois.

Ailleurs hausse des devises liées au pétrole , la couronne norvégienne a suivi la hausse des prix du pétrole pour atteindre un sommet de sept semaines à 8,6971 par dollar, alors que l'ouragan Ida a fermé des puits de production en frappant la Louisiane. Le dollar canadien a conservé ses gains de vendredi.

L'attention se tourne maintenant vers les données sur l'emploi aux États-Unis, qui seront publiées vendredi, pour obtenir le prochain indice sur le calendrier de réduction des achats d'actifs, et vers les efforts visant à contenir la propagation du Covid-19 en Nouvelle-Zélande, où l’épidémie a retardé une hausse attendue des taux d'intérêt. Sera publié aussi aujourd’hui le taux d’inflation en Allemagne.

EUR/USD : L’euro accentue son rebond mais reste sous des résistances

La hausse de la semaine dernière qui s’est accéléré vendredi a permis à l’euro contre dollar de revenir au-dessus de la tenkan et la kijun sen mais reste sous le nuage Ichimoku. La lecture reste donc malgré tout baissière sous cet obstacle même si on assiste à une respiration.

L’euro est revenu sur le précèdent sommet à 1,1805 et doit le franchir pour prendre de la hauteur vers le bas du nuage. Toutefois sous celui-ci, il reste exposé à une rechute vers le dernier creux à 1,1664 dont le signal sera donné par la cassure de la tenkan.

Evolution de l’euro contre dollar en données quotidiennes :

