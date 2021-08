Morning Meeting Forex : Le dollar à un plus haut de 9 mois; L’EUR/USD casse son support

Points clés de l’article :

La Fed envisage une réduction des achats d’actifs dès cette année

L’ euro casse son support à 1,1704 et se dirige vers 1,1600

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Baissier 81,66 79,20/50 Test support/ Survente AUD/USD Baissier 0,741 0,7 EUR/AUD Haussier 1,642 1,595 Résistance à 1,6180 franchie EUR/CHF Baissier 1,087 1,066 EUR/GBP Neutre 0,872 0,847 EUR/JPY Baissier 130,56 128,3 Test support EUR/USD Baissier 1,1909 1,16 Support à 1,1704 cassé GBP/JPY Neutre 153,45 148,5 GBP/USD Baissier 1,4005 1,357 NZD/USD Baissier 0,7106 0,679 Support à 0,6880 USD/CHF Neutre 0,9275 0,902 USD/CAD Haussier 1,288 1,242 USD/JPY Neutre 110,7 108,7

La Fed envisage une réduction des achats d’actifs dès cette année

Jeudi, le dollar a atteint son plus haut niveau depuis neuf mois par rapport à l'euro et aux monnaies australienne et néo-zélandaise, les responsables politiques de la Réserve fédérale s'accordant pour la plupart sur le fait que la réduction des mesures de relance monétaire commencerait cette année.

Dans le compte-rendu de leur réunion des 27 et 28 juillet publié hier soir, les responsables de la Fed ont estimé qu'il était possible d'alléger les mesures de stimulation d’achats d'obligations cette année si l'économie continue de s'améliorer comme prévu, bien que la condition de "progrès supplémentaires substantiels" vers un niveau d'emploi maximum n'ait pas encore été remplie.

Une réduction des achats de titres de créance est généralement positive pour le dollar, car elle signifie que la Fed n'inondera pas le système financier de liquidités et donc qu’il y aura moins de flux vers les actifs à risque.

Les observateurs de la Fed se concentrent désormais sur le symposium annuel de Jackson Hole, dans le Wyoming, qui se tiendra du 26 au 28 août.

Le dollar australien reste dans une puissante tendance baissière de quatre mois.L'État australien de Nouvelle-Galles du Sud, où se trouve Sydney, a signalé des infections record pour la deuxième journée jeudi, malgré un confinement strict. Pourtant le taux de chômage a baissé à 4,6% en juillet contre 5% attendu.

Le kiwi s’effondre aussi après que la Reserve Bank of New Zealand ait retardé le moment où elle deviendrait la première banque centrale du G10 à relever ses taux d'intérêt pendant la pandémie, après qu'une nouvelle épidémie ait contraint le pays à être reconfiné un jour plus tôt. Jeudi, le gouverneur de la RBNZ, Adrian Orr, a déclaré au parlement qu'il voyait toujours le taux d'escompte officiel augmenter progressivement vers un niveau plus neutre au cours des 18 prochains mois.

L’euro casse son support à 1,1704 et se dirige vers 1,1600

L’euro dollar a cassé son support à 1,1704 testé à plusieurs reprises confirmant sa tendance baissière sous les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes descendantes. Les cours devraient rejoindre maintenant le prochain support à 1,1600. Sous 1,1600 la baisse accélèrerait vers 1,1200 mais un rebond est possible avant.

Pour invalider ce scénario, l’euro doit revenir au-dessus de son dernier sommet à 1,1805.

Evolution de l’Euro contre Dollar en données quotidiennes :

