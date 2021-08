Morning Meeting Forex : Le dollar progresse toujours; USD/CHF vers la résistance à 0,9275

Points clés de l’article :

Le dollar se renforce avant l’inflation

Le dollar franc suisse revient sur la résistance à 0,9275

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 81,66 79,20/50 AUD/USD Baissier 0,741 0,7228 EUR/AUD Neutre 1,612 1,595 EUR/CHF Baissier 1,087 1,072 Retracement Fibonacci 38,2% EUR/GBP Baissier 0,872 0,847 Doji sur support EUR/JPY Baissier 130,56 128,3 EUR/USD Baissier 1,1909 1,1705 GBP/JPY Neutre 153,45 148,5 GBP/USD Neutre 1,4005 1,357 NZD/USD Neutre 0,7106 0,688 USD/CHF Neutre 0,9275 0,902 USD/CAD Haussier 1,288 1,242 USD/JPY Neutre 110,7 108,7

Le dollar se renforce avant l’inflation

Le billet vert a atteint cette nuit son plus haut niveau en deux semaines contre la livre sterling, à 1,3820 dollar, et son plus haut niveau en un mois, à 0,9234 franc suisse, se maintenant près de ces niveaux mercredi.

Après six séances consécutives de hausse face à l'euro, la monnaie commune a atteint son plus bas niveau depuis la fin du mois de mars.

Le dollar a frôlé son plus haut niveau depuis quatre mois face à l'euro et a atteint un pic de cinq semaines face au yen japonais mercredi, alors que les traders attendaient les données sur l'inflation aux États-Unis et pariaient qu'une lecture élevée pourrait pousser la Réserve fédérale à réduire son son programme de rachats d’actifs.

Le billet vert a déjà été stimulé par les excellentes données sur l'emploi américain de la semaine dernière et par les récentes remarques des responsables de la Fed laissant entendre que la réduction des achats d'actifs est en vue. Une forte inflation pourrait également renforcer les attentes de hausses de taux l'année prochaine.

Après six sessions consécutives de gains par rapport à l'euro, la monnaie commune a atteint son plus bas niveau depuis la fin mars dans la nuit et rejoint son support à 1,1704.

Le yen, qui a chuté pendant cinq séances consécutives face au dollar, atteint 110,65 pour un dollar dans les premiers échanges, son plus bas depuis la mi-juillet.

Le billet vert a également touché un sommet de deux semaines contre la livre britannique dans la nuit à 1,3825 USD et un sommet d'un mois à 0,9234 franc suisse, se maintenant près de ces niveaux mercredi.

Une autre série de chiffres extrêmement élevés, bien au-dessus de l'objectif de 2 % de la Fed, pourrait renforcer l'idée que la poussée de l'inflation n'est peut-être pas transitoire et, par conséquent, augmenter encore les chances d'une normalisation plus rapide de la part de la Fed.

Le yuan chinois et le won sud-coréen ont touché leurs plus bas niveaux en deux semaines en début de séance en Asie, le yuan atteignant 6,4902 par dollar dans les échanges offshore et le won 1 155,28 par dollar.

Le dollar franc suisse revient sur la résistance à 0,9275

Le dollar franc suisse se dirige vers la résistance à 0,9275, plus haut de 4 mois atteint en juillet et retracement Fibonacci de 61,8%. La tendance à court terme est haussière au-dessus des moyennes mobiles à 13 et 34 périodes qui se croisent positivement.

Les cours pourraient toutefois temporiser au contact de la résistance. Le retour sous le retracement Fibonacci de 38,2% à 0,9135 remettrait en cause ce scénario haussier pour le dollar franc suisse.

Evolution du dollar franc suisse en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE