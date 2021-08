Morning Meeting Forex : Un tapering en septembre ?; EUR/CHF : baisse du franc suisse

Points clés de l’article :

La Fed évoque un début de tapering début septembre qui soutient le dollar

EUR/CHF : Vif rebond dans une tendance baissière

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 81,66 79,20/50 AUD/USD Baissier 0,741 0,7228 EUR/AUD Neutre 1,612 1,595 EUR/CHF Baissier 1,087 1,072 EUR/GBP Neutre 0,872 0,847 Test support EUR/JPY Baissier 130,56 128,3 EUR/USD Baissier 1,1909 1,1705 GBP/JPY Neutre 153,45 148,5 GBP/USD Neutre 1,4005 1,357 NZD/USD Neutre 0,7106 0,688 USD/CHF Neutre 0,9275 0,902 USD/CAD Haussier 1,288 1,242 USD/JPY Neutre 110,7 108,7

Le dollar était bien orienté mardi en début de journée, dans la foulée des bons chiffres sur l'emploi aux États-Unis qui ont renforcé l'idée que la Réserve fédérale américaine pourrait bientôt commencer à réduire ses mesures de relance massives.

La perspective d'une réduction des achats d'obligations par la Fed a fait baisser les prix des obligations américaines, augmentant leurs rendements et frappant d'autres valeurs refuges qui avaient bénéficié des faibles rendements du papier américain, comme le franc suisse et l'or.

Le franc suisse a perdu environ 1,6 % au cours des deux dernières séances par rapport au dollar pour s'échanger à 0,9208 franc.

Le franc s'est même affaibli face à la monnaie unique à 1,0805 pour un euro s’éloignant d’un sommet de neuf mois à 1,0720.

Le marché est en train de réévaluer le tapering de la Fed. Le président de la Banque fédérale de réserve d'Atlanta, Raphael Bostic, qui a été le premier à prendre la parole après ces données sur l'emploi, a déclaré lundi qu'il envisageait le début de la réduction des achats d'obligations au quatrième trimestre, mais qu'il était ouvert à une décision encore plus précoce si le marché de l'emploi continuait à s'améliorer à un rythme torride.

Le président de la Banque fédérale de réserve de Boston, Eric Rosengren, a été tout aussi direct en déclarant que la banque centrale américaine devrait annoncer en septembre qu'elle commencera à réduire ses 120 milliards de dollars d'achats mensuels d'obligations du Trésor et d'obligations hypothécaires à l'automne.

Le dollar s'est maintenu face au yen à 110,40 yens, proche de son plus haut niveau depuis environ deux semaines.

La livre sterling a glissé à 1,3846 dollar, mais la devise britannique s'est maintenue face à l'euro, à 0,8474 livre, après avoir touché lundi un plus bas d'un an et demi à 0,8461.

Le dollar australien a atteint 0,7331 $, proche de son plus bas niveau en quatre mois de 0,72895 $ touché le mois dernier, tandis que le yuan chinois offshore est resté proche de son plus bas niveau en une semaine à 6,4845 $ par dollar.

EUR/CHF : Vif rebond dans une tendance baissière

L’euro contre franc suisse a vivement rebondi sur le niveau des 1,0720 qui constitue un nouveau support. Ce rebond ne constitue pour l’instant qu’une correction de la tendance baissière qui avait atteint un niveau de survente. Sous la droite de polarité à 1,0870 la tendance reste négative.

La paire est confrontée à une première résistance constituée par le retracement Fibonacci de 38,2% et de la moyenne mobile à 34 périodes sur 1,0820. En cas de dépassement le retracement de 50% et la droite de polarité constitueront une zone de résistance majeure. Sous 1,0820, l’euro franc suisse reste fragile.

Résitance : 1,0820-1,0870

Support : 1,0720

Evolution de l’euro contre franc suisse en données quotidiennes :

