Morning Meeting Forex : Après le rapport sur l’emploi, l’EUR/USD touche un plus bas depuis début Avril

La rapport sur l’emploi finit de relancer la hausse du dollar

EUR/USD : L’ euro se rapproche du plus bas annuel à 1,1705

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 81,66 79,20/50 AUD/USD Baissier 0,741 0,7228 EUR/AUD Neutre 1,612 1,595 EUR/CHF Baissier 1,087 1,072 EUR/GBP Neutre 0,872 0,847 Test support EUR/JPY Baissier 130,56 128,3 EUR/USD Baissier 1,1909 1,1705 GBP/JPY Neutre 153,45 148,5 GBP/USD Neutre 1,4005 1,357 NZD/USD Neutre 0,7106 0,688 USD/CHF Neutre 0,9275 0,902 USD/CAD Haussier 1,288 1,242 USD/JPY Neutre 110,7 108,7

Le morning meeting est de retour. Pendant mon absence il n’y a pas eu de changement majeur avec un dollar qui mène la danse même si le billet vert a corrigé dans la dernière semaine de juillet avant de reprendre sa hausse surtout suite aux chiffres du chômage vendredi.

Le billet vert a fortement progressé vendredi, stimulé par un excellent rapport sur l'emploi aux États-Unis, ce qui lui a permis de réaliser son plus grand gain hebdomadaire en sept semaines.

Le rapport a montré que l'emploi a augmenté plus que prévu en juillet, ce qui a poussé les rendements obligataires à la hausse, la Réserve fédérale pouvant agir plus rapidement pour resserrer la politique monétaire américaine. Le rapport sur les emplois non agricoles aux États-Unis a montré que les emplois ont augmenté de 943 000 en juillet, contre les 870 000 prévus par les économistes interrogés par Reuters. Le dollar a enregistré ses plus importants gains quotidiens depuis juin.

Cette nouvelle a accentué la dynamique du dollar, qui avait été relancé en milieu de semaine par les déclarations du vice-président de la Fed, Richard Clarida, suggérant que les conditions d'une hausse des taux d'intérêt pourraient être réunies dès la fin 2022.

Les responsables de la Fed ont déclaré que l'amélioration de l'emploi est essentielle pour savoir quand ils commenceront à réduire davantage le soutien supplémentaire qu'ils ont apporté à l'économie pendant la pandémie.

Les remarques de M. Clarida ont fait remonter les rendements du Trésor après cinq semaines de baisse, tandis que les rendements "réels", hors inflation, devraient mettre fin à une série de six semaines de baisse.

Le rendement du bon du Trésor à 10 ans a atteint 1,3 %, contre 1,18 % lundi.

La hausse du dollar a été sensible particulièrement contre la devise européenne. L'euro a reculé, sous la pression en début de séance de données plus faibles que prévu sur les commandes industrielles allemandes.

Contrairement au rapport sur les salaires aux États-Unis, le rapport sur l'emploi au Canada a montré que le nombre d'emplois créés en juillet était bien inférieur aux prévisions. Toutefois la progression du billet vert a été mesurée.

Cependant, il faudra plus qu'un seul rapport sur l'emploi pour pousser les rendements américains à la hausse. Vendredi, le rendement est resté inférieur de près d'un demi-point de pourcentage à celui de la fin mars.

Les marchés seront ensuite attentifs aux commentaires des décideurs de la Fed lors du symposium des banquiers centraux à Jackson Hole, Wyoming, à la fin du mois.

EUR/USD : L’euro se rapproche du plus bas annuel à 1,1705

L’euro cette nuit a touché un plus bas depuis début Avril se rapprochant de l’objectif défini depuis la cassure des 1,1986 à 1,1705. La tendance est en effet baissière sous les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes descendantes. Le rebond observé fin juillet ne constituait qu’une respiration dans la baisse.

L’objectif reste donc le niveau des 1,1705 même si la baisse de l’euro n’est pas confirmée par une baisse du RSI qui présente des creux ascendants pouvant annoncer qu’une consolidation pourrait se mettre en place.

Pour invalider cette vague négative, la devise européenne devra dépasser le dernier sommet à 1,1910.

Evolution de l’euro contre dollar en données quotidiennes :

