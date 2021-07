Morning Meeting Forex : Le dollar vers son plus haut annuel; GBP/USD, le câble accentue sa chute

Points clés de l’article :

Le dollar se rapproche de son plus haut niveau annuel

GBP/USD : le câble vers son plus bas annuel à 1,3450

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 84,25 79,20/50 Survendu AUD/USD Baissier 0,7617 0,7228 EUR/AUD Haussier 1,625 1,5615 Tets résistance EUR/CHF Baissier 1,087 1,074 EUR/GBP Neutre 0,872 0,847 Sortie canal baissier EUR/JPY Baissier 131,1 128,3 Retracement 61,8% EUR/USD Baissier 1,2 1,1705 Retour sur 1,1705 ? GBP/JPY Neutre 155,15 148,5 Doji sur MM200 GBP/USD Baissier 1,391 1,345 NZD/USD Baissier 0,7106 0,681 USD/CHF Neutre 0,9275 0,913 USD/CAD Haussier 1,288 1,192 Surachat USD/JPY Neutre 110,7 109,2

L’indice dollar continue sa progression vers son sommet de Mars à 93,50

La hausse du billet vert a été principalement motivée par les attentes selon lesquelles la vigueur de l'économie américaine pourrait entraîner une hausse des taux d'intérêt, mais elle a récemment été surtout favorisée par l'aversion au risque.

Le dollar bénéficie toujours du statut de valeurs refuges comme le yen et le franc suisse, car on craint que la propagation mondiale du variant delta ne compromette la reprise économique mondiale. Les nouvelles infections par le virus Covid aux États-Unis ont bondi de 65 % au cours de la semaine qui s'est terminée dimanche, et la moyenne sur sept jours des nouvelles infections par le virus Covid aux États-Unis a atteint lundi son niveau le plus élevé depuis deux mois, soit 34 775. Par ailleurs, le Royaume-Uni a signalé plus de 54 000 nouvelles infections Covid samedi, soit le chiffre le plus élevé depuis janvier.

Les infections virales, et en particulier le variant delta contagieux, continuent de peser sur les devises asiatiques autres que le yen, de nouvelles mesures de confinement ayant été appliquées de Séoul à Sydney.

Les dollars australien et néo-zélandais sont également délaissés, l’Aussie se situant sur son plus bas niveau depuis Novembre à 0,7300.

La livre sterling a également subi des pressions alors que les cas de Covid-19 augmentent et que l'Angleterre lève la plupart des restrictions sociales, espérant que les vaccins empêcheront les hôpitaux d'être débordés.

La livre s'est aussi repliée en raison des signaux pessimistes de la BOE, après que Haskel, le responsable politique de la BOE, a déclaré lundi dernier qu'il restait opposé à toute réduction des mesures de stimulation de la BOE, alors que l'économie britannique est confrontée à des vents contraires dus à une augmentation du variant Covid. Par ailleurs, M. Mann, membre de la BOE, a mis en garde contre un resserrement prématuré de la politique monétaire.

L'euro a touché un nouveau creux de trois mois à 1,1755 dollar dans l’attente de la réunion de la BCE demain.

Avec un calendrier de données léger mercredi, les traders attendent la réunion de la Banque centrale européenne jeudi. Un ton dovish est attendu, après que la présidente Christine Lagarde ait laissé entrevoir une modification de l'orientation de sa politique monétaire lors d'une interview la semaine dernière.

GBP/USD : le câble vers son plus bas annuel à 1,3450

Le câble a cassé le niveau de retracement de Fibonacci de 38,2% de sa vague de hausse d’Octobre/ Février. Les cours évoluent dans une tendance baissière sous les moyennes mobiles descendantes à 13 et 34 périodes. La probabilité est maintenant de voir la livre retourner vers un retracement de 50% sur 1,3450 qui correspond aussi à une droite de support et point bas de 2021. Ce niveau pourrait stabiliser la chute du câble.

Pour reprendre la dynamique positive de moyen terme, les cours doivent revenir au-dessus de 1,3916.

Evolution du GBP/USD en données quotidiennes :

