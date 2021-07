Morning Meeting Forex : L’aversion au risque domine; EUR/JPY, l’euro casse sa MM200

Points clés de l’article :

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 84,25 79,5 Survendu AUD/USD Baissier 0,7617 0,7228 EUR/AUD Haussier 1,6105 1,5615 Tets résistance EUR/CHF Baissier 1,087 1,074 EUR/GBP Neutre 0,872 0,847 Sortie canal baissier EUR/JPY Baissier 131,1 128,3 Test support EUR/USD Baissier 1,2 1,1705 Retour sur 1,1705 ? GBP/JPY Neutre 155,15 148,5 Retour sur support et MM200 ? GBP/USD Baissier 1,4 1,367 Test support NZD/USD Baissier 0,7106 0,6925 Test support USD/CHF Neutre 0,9275 0,913 USD/CAD Neutre 1,288 1,192 Surachat USD/JPY Neutre 110,7 109,2 Test support

Dollar, Yen et Franc suisse : le cocktail anti risque

Le dollar américain, le yen et le franc suisse, valeurs refuges, continuent à gagner du terrain, les investisseurs devenant nerveux face à une variante du coronavirus qui pourrait menacer les perspectives de reprise économique mondiale. Contre un panier de 6 devises, le dollar a atteint un plus haut niveau depuis le 5 avril.

Les trois monnaies se sont raffermies alors que les rendements de référence du Trésor américain à 10 ans ont chuté à 1,18 %, leur plus bas niveau depuis plus de cinq mois, l'aversion au risque se propageant sur les marchés financiers. Le yen et le franc suisse sont encore plus recherchés que le dollar. Le yen a atteint son plus haut niveau en un mois et demi par rapport au dollar. La devise japonaise est aussi soutenue ce matin par un chiffre d’inflation plus fort qu’attendu à 0,2% mensuel contre -0,1%.

Le dollar américain est toutefois en forte hausse par rapport aux devises sensibles au risque telles que les dollars australien, canadien et néo-zélandais.

La variante Delta du Covid-19 est désormais la souche dominante dans le monde, accompagnée d'une vague de décès aux États-Unis, presque entièrement chez des personnes non vaccinées, ont indiqué vendredi des responsables américains.

Un mur d'inquiétude est en train de se construire sur les marchés. La baisse des actions, la baisse des rendements, la force du yen japonais et du dollar américain sont autant d'éléments qui constituent une impulsion importante de couverture de risque sur les marchés.

EUR/JPY : L’euro pourrait retracer 61,8% de sa vague de hausse

L’euro contre yen a cassé hier sa moyenne mobile à 200 périodes, signal négatif. La paire évolue sous les moyennes mobiles descendantes à 13 et 34 périodes. La tendance donc est baissière et la probabilité d’un retour sur 128,30, droite de support et retracement Fibonacci de 61,8% de la vague de hausse des 4 premiers mois de l’année, constitue le scénario principal.

Pour invalider ce schéma, l’euro doit revenir au-dessus de l’ancien support à 129,60 et de la MM200.

Evolution de l’euro contre yen en données quotidiennes :

