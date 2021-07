Morning Meeting Forex : Le variant Delta renforce les devises refuges; le Dollar proche d’un plus haut de 3 mois

Points clés de l’article :

Le variant Delta au centre des inquiétudes renforce les devises refuges

Le dollar pourrait revenir sur son plus haut annuel

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 84,25 79,5 AUD/USD Baissier 0,7617 0,7228 EUR/AUD Haussier 1,6 1,5615 Retracement 50% EUR/CHF Baissier 1,087 1,074 EUR/GBP Baissier 0,872 0,847 Test borne haute Canal baissier EUR/JPY Neutre 131,1 129,6 Test support EUR/USD Baissier 1,2 1,1705 Retour sur 1,1705 ? GBP/JPY Neutre 155,15 150,65 GBP/USD Baissier 1,4 1,367 NZD/USD Neutre 0,7106 0,6925 USD/CHF Neutre 0,9275 0,913 USD/CAD Neutre 1,265 1,192 Test résistance USD/JPY Neutre 110,7 109,5

Le variant Delta au centre des inquiétudes renforce les devises refuges

Le dollar a frôlé lundi ses plus hauts niveaux depuis des mois, la propagation de la variante delta du coronavirus ayant rendu les investisseurs nerveux quant à la reprise mondiale et envoyé les fonds des investisseurs vers les valeurs refuges.Le dollar a également augmenté de manière globale contre les monnaies asiatiques.Le billet vert a poursuivi sa marche en avant sur les devises des marchés émergents d'Asie, envoyant le baht thaïlandais, dépendant du tourisme, à un nouveau plus bas de 15 mois et le ringgit malaisien à son plus bas en près d'un an.

Le dollar australien, sensible au risque, est tombé à son niveau le plus faible par rapport au billet vert depuis décembre et a atteint son plus bas niveau en cinq mois par rapport au yen, valeur refuge.

Les infections quotidiennes ont bondi aux États-Unis, en Europe, en Asie et la moyenne mondiale des nouveaux cas quotidiens sur sept jours dépasse le demi-million pour la première fois depuis mai. Les traders restent préoccupés alors que l'Angleterre lève la plupart des restrictions sociales. De plus aujourd’hui a lieu le « Freedom Day » dans le pays qui fait craindre une explosion des contaminations.

Le facteur dominant du marché est donc l’inquiétude liée au virus alors que le moral des consommateurs américains montre des signes de faiblesse. Le climat de consommation de l'Université du Michigan aux États-Unis a chuté de façon inattendue de 4,7 à 80,8, son plus bas niveau en cinq mois, ce qui est inférieur aux attentes d'une hausse à 86,5.

Le calendrier des indicateurs de la semaine est assez léger jusqu'à jeudi avec la réunion de la banque centrale européenne et vendredi l’indicateur PMI manufacturier aux Etats Unis. Par ailleurs, il est fort probable que le taux d'intérêt préférentiel de référence de la Chine soit abaissé mardi.

Le dollar pourrait revenir sur son plus haut annuel

L’indice dollar revient sur un plus haut de 3 mois. La tendance s’est retournée à la hausse depuis le « creux arrondi » de fin Mai. Les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes sont alignées positivement, ce qui indique une tendance bien affirmée. Le dépassement des 92,84 exposerait le billet vert à un retracement complet de la vague de baisse qui a eu lieu en Avril, vers les plus hauts de 2021 à 93,47.

Ce scénario serait invalidé sous 92,00, ratio de Fibonacci de 61,8%, dernier creux de marché et passage de la moyenne mobile 34 périodes.

Evolution de l’indice Dollar en données quotidiennes :

