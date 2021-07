Morning Meeting Forex : La variante Delta limite l’effet Powell; EUR/CHF, sous pression

Points clés de l’article :

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 84,25 81,3 AUD/USD Baissier 0,7645 0,74 EUR/AUD Neutre 1,598 1,5615 EUR/CHF Baissier 1,087 1,074 EUR/GBP Baissier 0,873 0,847 Canal baissier EUR/JPY Neutre 132,65 129,6 EUR/USD Baissier 1,2 1,1705 Retour sur 1,1705 ? GBP/JPY Neutre 155,15 150,65 GBP/USD Neutre 1,4 1,367 NZD/USD Neutre 0,7115 0,6925 USD/CHF Neutre 0,9275 0,913 USD/CAD Neutre 1,265 1,192 Test MM200 USD/JPY Baissier 110,7 109,5 Avalement baissier

L'augmentation des cas de coronavirus a permis au dollar de rester soutenu en Asie jeudi et de récupérer une partie de la baisse qui avait suivi l'insistance du président de la Réserve fédérale Jérôme Powell mercredi soir sur le fait qu'il n'était pas pressé de retirer son soutien à la politique accommodante de la Fed. Cette déclaration avait impacté négativement le dollar.

Mais la variante Delta revient avec force ce matin. Les villes de Séoul à Sydney sont sous confinement alors que la variante delta infectieuse balaie le globe. Les taux d'infection augmentent aux États-Unis, Singapour a signalé jeudi sa plus forte hausse de cas en 10 mois et l'Indonésie vit le pire scénario Covid de son gouvernement. La dynamique de croissance, la confiance des entreprises et le sentiment des investisseurs pourraient être davantage paralysés si les blocages et les restrictions se prolongent.

Des données économiques mitigées en Chine - montrant un ralentissement largement attendu de la croissance, mais des signes d'une demande intérieure plus résiliente - n'ont pas non plus contribué à améliorer le sentiment des opérateurs.

Le yen, valeur refuge, a largement progressé. Il était en hausse à 109,75 par dollar et proche des sommets de plusieurs mois à 130 par euro.

Powell retourne au Capitole ce jeudi pour un nouveau témoignage devant le Congrès, après des remarques qui ont fait chuter le dollar d'un sommet de trois mois contre euro mercredi.

Il a apaisé les craintes d'une hausse des taux en déclarant que l'inflation élevée semblait liée à la réouverture de l'économie américaine, que ce serait une erreur d'agir prématurément et que les conditions économiques pour réduire les achats d'obligations étaient "encore loin".

En Nouvelle-Zélande, la banque centrale a déclaré mercredi qu'elle mettrait fin à son programme d'achat d'obligations la semaine prochaine, mais le bond du kiwi qui en a résulté ne l'a porté qu'à un sommet d'une semaine.

Le dollar australien a également fait fi des chiffres montrant que le chômage a chuté à des niveaux qui n'avaient pas été observés depuis le boom minier d'il y a dix ans, les traders étant nerveux après les informations selon lesquelles Melbourne va rejoindre Sydney en situation de confinement.

Le dollar canadien s'est également affaibli jeudi, grâce à la baisse des prix du pétrole, même si la Banque du Canada a encore réduit sa politique de soutien mercredi.

EUR/CHF : La pression baissière se poursuit

L’euro contre franc suisse a cassé une oblique haussière de moyen terme et se retrouve dans une spirale négative. Le pull back effectué vendredi a échoué à dépasser la droite de polarité sur 1,0870. La tendance est baissière sous les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes descendantes. La paire aligne des creux et sommets plus bas que les précédents. Un retour sur le support à 1,0740 est le scénario principal.

Pour inverser la pression négative, l’euro doit retourner au-dessus de la droite de résistance à 1,0870 puis de 1,10, dernier sommet de marché.

Evolution de l’euro contre franc suisse en données quotidiennes :

