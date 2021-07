Morning Meeting Forex : Les chiffres de l’inflation dans le viseur ; USD/CHF : Entre deux ratios Fibonacci

Points clés de l’article :

Focus sur les chiffres de l’inflation

USD/CHF : Consolidation entre deux niveaux Fibonacci

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 84,25 81,3 AUD/USD Baissier 0,7645 0,74 EUR/AUD Neutre 1,598 1,5615 EUR/CHF Baissier 1,098 1,087 EUR/GBP Baissier 0,873 0,847 Canal baissier EUR/JPY Neutre 132,65 129,6 EUR/USD Baissier 1,2 1,1705 Retour sur 1,1705 ? GBP/JPY Neutre 155,15 150,65 GBP/USD Neutre 1,4 1,367 NZD/USD Neutre 0,7115 0,6925 USD/CHF Haussier 0,9275 0,914 USD/CAD Neutre 1,265 1,192 Test MM200 USD/JPY Neutre 114,75 109,5

Peu de mouvement sur le marché des changes avant la publication des données sur l'inflation aux États-Unis aujourd’hui, les investisseurs se demandant si les chiffres peuvent donner des indices sur le calendrier probable de la réduction des achats d’actifs et des hausses de taux d'intérêt.

Par rapport à l'euro, le billet vert a progressé légèrement, la monnaie commune ayant réagi aux propos de la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, qui a confirmé sa politique accommodante sur les perspectives de taux pour l'Europe.

Les autres devises majeures sont également restées stables au début de la session asiatique, alors que les marchés attendent les données sur l'inflation prévues à 14h30. Le dollar a enregistré des gains modestes face à la livre sterling, aux dollars australien et néo-zélandais et au yen japonais.

Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que l'indice des prix à la consommation américain ait augmenté de 0,5 % par rapport à mai et de 4,9 % par rapport à l'année précédente. Plus le chiffre publié sera éloigné, plus la réaction des marchés sera forte sur les changes mais aussi et surtout sur les taux obligataires. Les opérateurs chercheront à savoir si l’inflation est transitoire comme l’affirme la Fed.

Le témoignage du président de la Fed, Jerome Powell, devant le Congrès à partir de mercredi sera suivi de près pour connaître sa réaction aux chiffres de l'inflation et son ton sur les progrès de la reprise.

Avant cela, les responsables de la Fed, Neel Kashkari, Raphael Bostic et Eric Rosengren, font des apparitions aujourd’hui.

Le dollar contre franc suisse a effectué un retracement de 61,8% de la dernière vague de baisse avant de revenir sur le niveau de retracement de 38,2%. Depuis la paire s’est stabilisée et tant qu’elle se situe entre ces deux niveaux le biais est neutre à court terme avec une orientation négative à moyen terme.

La cassure des 50% à 0,9146 peut donner lieu à une reprise de la baisse et un retour sur 0,8926, départ du dernier mouvement correctif.

Le franchissement des 61,8% à 0,9275 donnerait le signal d’une reprise plus solide vers un retracement complet à 0,9473.

Evolution du dollar franc suisse en données quotidiennes :

