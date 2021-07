EUR/USD : Hausse du dollar après l’inflation

Points clés de l’article :

Forte poussée de l’inflation

EUR/USD : L’ euro se dirige vers 1,1705

Les consommateurs américains ont été confrontés à une troisième hausse mensuelle consécutive des prix en juin, dernière preuve que la réouverture rapide de l'économie alimente des dépenses refoulées pour des biens et des services qui, dans de nombreux cas, restent rares.

Le rapport publié mardi par le ministère du travail montre que les prix à la consommation ont augmenté de 0,9 % en juin par rapport à mai et de 5,4 % sur un an, soit la plus forte hausse sur 12 mois depuis juin 2008. Si l'on exclut les prix volatils du pétrole et du gaz, l'inflation dite de base a augmenté de 4,5 % au cours de l'année écoulée, soit la plus forte hausse depuis novembre 1991.

La reprise de l'inflation, qui découle en grande partie du redressement rapide de l'économie après la récession pandémique, a renforcé les craintes que la Réserve fédérale se sente obligée de commencer à modifier sa politiques de taux d'intérêt bas plus tôt que prévu.

Si tel était le cas, cela risquerait d'affaiblir l'économie et de faire dérailler la reprise. Les responsables de la Fed ont cependant répété à plusieurs reprises qu'ils considéraient la poussée de l'inflation comme une réponse temporaire aux pénuries d'approvisionnement et à d'autres perturbations à court terme, alors que l'économie rebondit rapidement.

La question est de savoir donc si la Fed peut envisager que cette inflation plus forte qu’attendu n’est pas temporaire et de la voir changer plus rapidement et radicalement sa politique encore accommodante. Il faudra certainement voir en parallèle le chiffre du chômage s’améliorer drastiquement pour que cela arrive mais la pression s’accentue.

Le discours de J. Powell sera d’autant plus attendu mercredi.

L’euro contre dollar reste dans une spirale baissière avec une nouvelle séance négative suite aux chiffres de l’inflation. Les cours évoluent sous les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes avec des creux et sommets descendants. La tendance est donc baissière et la paire pourrait revenir sur 1,1705, retracement complet de la dernière vague de hausse.

Pour invalider ce scénario négatif, l’euro doit revenir au-dessus du dernier sommet à 1,1882 et surtout franchir la droite de polarité à 1,1986 puis le niveau psychologique à 1,2000.

Evolution de l’euro contre dollar en données quotidiennes :

