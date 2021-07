Morning Meeting Forex : Baisse des taux en Chine; EUR/GBP, Canal baissier en vigueur

Points clés de l’article :

Hausse des actions et baisse des taux en Chine

EUR/GBP : Le canal baissier toujours d’actualité

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 84,25 82 AUD/USD Baissier 0,74 0,746 EUR/AUD Neutre 1,6 1,5615 EUR/CHF Baissier 1,087 1,074 Rupture support oblique EUR/GBP Baissier 0,873 0,847 Canal baissier EUR/JPY Neutre 132,65 129,6 EUR/USD Baissier 1,2 1,1705 Retour sur 1,1705 ? GBP/JPY Neutre 155,15 150,6 GBP/USD Neutre 1,4 1,367 NZD/USD Neutre 0,7115 0,6925 USD/CHF Neutre 0,9275 0,914 Test support USD/CAD Neutre 1,265 1,192 Test MM200 USD/JPY Neutre 114,75 109,7 Rupture oblique haussière

L'indice du dollar a baissé modérément vendredi, la reprise des actions ayant freiné la demande de liquidités pour le billet vert.

La Banque populaire de Chine (PBOC) a réduit vendredi le taux de réserves obligatoires de 0,5 point de pourcentage, le faisant passer de 12,5 % à 12,0 % pour la plupart des banques, à compter du 15 juillet. Cette mesure permettra d'injecter 1 000 milliards de yuans (154 milliards de dollars) de liquidités dans le système bancaire.

L'EUR/USD a augmenté modérément vendredi après qu'un compte rendu hawkish de la réunion de politique générale de la BCE des 9 et 10 juin ait indiqué que "l'inflation prévue de seulement 1,4 % en 2023 était largement considérée comme sujette à des risques de hausse". Les gains de l'EUR/USD ont toutefois été limités, car le compte-rendu de la réunion de politique générale a également montré qu'une "inquiétude a été exprimée" quant au fait que toute modification des achats nets d'obligations de la BCE qui ne serait pas basée sur une nette amélioration des perspectives d'inflation "entraînerait un resserrement injustifié des conditions financières et de financement."

L'USD/JPY a enregistré des gains modérés vendredi. Le yen s'est affaibli vendredi après que le Premier ministre japonais, M. Suga, ait annoncé le quatrième état d'urgence pour Tokyo du 12 juillet au 22 août, en raison de l'augmentation des nouveaux cas de Covid. Tokyo a signalé 920 nouvelles infections Covid mercredi, le plus grand nombre en deux mois. Le yen s'est également affaibli en raison de la réduction de la demande de valeurs refuges alors que les actions américaines se sont redressées après que la PBOC ait réduit vendredi le ratio de réserves obligatoires pour les banques chinoises.

Les devises à risque plus élevé ont profité ce cette nouvelle avec un rebond de la livre britannique et des devises océaniques (AUD et NZD)

Cette semaine, on suivra les taux d’inflation en Europe, Etats Unis, Grande Bretagne, l’emploi en Australie, la décision de la banque centrale néozélandaise et canadienne sur fonds de propagation du variant delta un peu partout dans le monde.

L’euro cotre livre évolue dans un canal baissier sous la moyenne mobile à 200 jours déclinante, ce qui indique une tendance à moyen et court terme baissière. Les cours pourraient rejoindre les plus bas de 2021 à 0,8472.

Le dépassement en clôture de la borne haute remettrait en cause ce scénario et exposerait la paire à un retour vers la résistance à 0,8730.

Evolution de l’euro contre livre en données quotidiennes :

