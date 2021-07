Morning Meeting Forex : Retour de l’aversion pour le risque, EUR/CHF, l’euro casse son support ascendant

Points clés de l’article :

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Baissier 84,25 82 Test support et MM200 AUD/USD Baissier 0,7645 0,746 Test support EUR/AUD Haussier 1,604 1,5615 EUR/CHF Baissier 1,098 1,074 Rupture oblique ascendante EUR/GBP Baissier 0,873 0,847 Canal baissier EUR/JPY Baissier 132,65 129,6 Test support EUR/USD Baissier 1,2 1,1705 Retour sur 1,1705 ? GBP/JPY Neutre 155,15 151,3 GBP/USD Neutre 1,4 1,367 Test MM200 NZD/USD Neutre 0,7115 0,6925 USD/CHF Neutre 0,9275 0,914 Test support USD/CAD Neutre 1,265 1,192 Test MM200 USD/JPY Neutre 114,75 109,7 Rupture oblique ascendante

Les investisseurs se tournent vers les devises refuges

Le yen et le franc suisse, valeurs refuges, progressent, tandis que les devises sensibles au risque, notamment les dollars australien et néo-zélandais, ont frôlé leurs plus bas niveaux mensuels, les investisseurs se montrant prudents quant à la reprise économique mondiale.

Le rendement de référence du Trésor américain est tombé à 1,25 %, son plus bas niveau depuis près de cinq mois, alors qu'il atteignait près de 1,55 % il y a seulement deux semaines.

Cela a exercé une pression sur la devise américaine, l'indice dollar après avoir atteint un sommet de trois mois à 92,83.

La propagation rapide du variant Delta et les perceptions selon lesquelles le resserrement des banques centrales pourrait étouffer la reprise ont malmené le sentiment positif qui prédominait jusque-là sur le marché.

Les données de jeudi ont montré que le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations chômage a augmenté de manière inattendue la semaine dernière, ce qui indique que la reprise du marché du travail après la pandémie de Covid-19 continue d'être perturbée. Les demandes hebdomadaires initiales d'allocations chômage ont de 2 000 à 373 000, montrant un marché du travail plus faible que les attentes d'une baisse à 350 000.

EUR/CHF : Rupture de l’oblique haussière

L’euro contre franc suisse est sorti brusquement hier de sa zone de congestion par le bas. L’euro a cassé l’oblique ascendante qui faisait office de support. Le chandelier d’hier est très baissier et indique un changement de sentiment des investisseurs. A très court terme un rebond vers l’oblique est possible mais le biais est maintenant négatif sur la paire avec un possible retour sur le support à 1,0739.

Pour invalider ce scénario baissier, l’euro contre franc suisse devra franchir l’oblique baissière qui constitue une résistance depuis Mars

Evolution de l’euro contre franc suisse en données quotidiennes :

