EUR/USD : L’euro rebondit légèrement après la BCE

La BCE change son objectif de hausse des prix

Dans le cadre d'une révision majeure de sa politique présentée ce jeudi, la Banque centrale européenne a décidé de réviser son objectif d'inflation et de permettre aux prix à la consommation de dépasser les limites lorsque cela est jugé nécessaire.

En janvier de l'année dernière, la banque centrale de Francfort s'est lancée dans son premier examen de politique économique depuis 2003. Toutefois, le résultat de ces travaux a dû être reporté à la suite de la pandémie de coronavirus. L'idée était d'évaluer comment adapter les politiques et les outils de la BCE pour atteindre son objectif principal, à savoir la stabilité des prix.

La BCE s'efforce actuellement d'atteindre un niveau d'inflation "inférieur à, mais proche de, 2 %". À l'avenir, l'objectif officiel d'inflation deviendra 2 %, avec des dépassements autorisés.

"Le Conseil des gouverneurs considère que le meilleur moyen de maintenir la stabilité des prix est de viser un objectif d'inflation de 2 % à moyen terme. Cet objectif est symétrique, ce qui signifie que les écarts négatifs et positifs de l'inflation par rapport à l'objectif sont tout aussi indésirables", a déclaré la BCE dans un communiqué.

Lors d'une conférence de presse jeudi, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, a déclaré que le nouvel objectif d'inflation était "clair et facile à communiquer".

Elle a également déclaré : "Nous savons que l'objectif de 2 % ne sera pas constamment respecté, il pourrait y avoir une déviation modérée et temporaire dans l'une ou l'autre direction de ces 2 %, et c'est correct. Ce qui nous préoccupe beaucoup, c'est tout écart durable et significatif par rapport à l'objectif, et cela nécessitera une action énergique."

La première réunion ordinaire de politique monétaire du Conseil des gouverneurs appliquant cette nouvelle stratégie se tiendra le 22 juillet.

Ce changement d’objectif suit la politique suivie par la Fed et octroie de la souplesse à la politique monétaire. La banque ppourrait donc poursuivre sa politique accommodante alors que l’inflation dépasse l’objectif des 2%.

EUR/USD : Le rebond de l’euro bloqué sous une moyenne mobile à 13 périodes

L’euro dollar a marqué un point bas à 1,1780 qui a donné lieu à un rebond. La reprise a toutefois été contenue par la moyenne mobile descendante à 13 périodes et donc n’infirme pas la tendance baissière en vigueur depuis début juin. Le franchissement de cet obstacle permettrait d’envisager une respiration dans la baisse vers la moyenne mobile à 34 périodes ou la droite de polarité et le retracement Fibonacci de 50% qui font office de résistance sur 1,2000.

La tendance reste donc baissière. L’échec sur la MME 13 périodes mettrait en danger le support à 1,1780 et exposerait l’euro à un retour sur 1,1704

Evolution de l’euro contre dollar en données quotidiennes :

