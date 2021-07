DXY : le FOMC encore divisé sur la politique de la Fed

Points-clés de l’article sur le DXY :

La Fed n’est pas pressée à normaliser sa politique monétaire

Le DXY pourrait rejoindre son sommet d’avril à court terme

Les Minutes de la Fed publiées mercredi soir n’ont apporté aucun élément de nouveau par rapport au communiqué de la Fed publié 3 semaines plus tôt. Le compte-rendu a essentiellement montré un Comité des responsables de la politique monétaire divisé.

Certains responsables ont déclaré que les conditions requises pour commencer à réduire les mesures de soutien pourraient être remplies plus tôt que prévu, tandis que d'autres responsables ont noté que les données économiques actuelles ne sont pas suffisamment claires pour déterminer l'état réel du marché du travail et de l'inflation et ont exhorté les autres membres du FOMC à être patients.

La réduction du programme d’achat d’actifs de la Fed, actuellement de 120 milliards de dollars par mois, pourrait donc prendre plus de temps que ce que prévoyaient les investisseurs. Les responsables de la Fed ont toutefois convenu de commencer à discuter de leurs plans pour ajuster la trajectoire et la composition des achats d'actifs lors des prochaines réunions. Des nouveaux éléments devraient donc être annoncés lors de la prochaine réunion à la fin du mois.

Graphique journalier du cours du DXY réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, les perspectives du DXY sont haussières depuis son rebond au-dessus de 90 points à la mi-juin. Le cours du DXY pourrait à court terme rejoindre son sommet d’avril à 93,47 points avant d’éventuellement connaître une phase de respiration.

L’évolution du DXY devrait essentiellement des interventions des membres du FOMC dans les médias dépendre, en attendant la prochaine réunion de la Fed fin juillet. Les opérateurs de marché vont être surtout vigilants aux membres les plus dovish qui retardent le lancement du processus de normalisation de la politique monétaire.

Les chiffres sur l’emploi seront également importants. Meilleurs seront les chiffres, meilleures seront les chances que les membres du FOMC réduisent les mesures de soutien.

