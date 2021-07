Morning Meeting Forex : Retour du risque avant les minutes de la Fed ; EUR/USD : tendance de court terme négative

Points clés de l’article :

Le dollar plébiscité avec le retour du risque avant les minutes de la Fed

L’ euro chute en direction du support à 1,1705

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 84,25 82 Rejet résistance AUD/USD Neutre 0,7645 0,746 EUR/AUD Neutre 1,5875 1,5615 EUR/CHF Neutre 1,098 1,087 Olique haussière en résistance EUR/GBP Baissier 0,873 0,847 Canal baissier EUR/JPY Baissier 132,65 131,3 Objectif 130,00 EUR/USD Baissier 1,2 1,1705 Retour sur 1,1705 ? GBP/JPY Neutre 155,15 152,6 GBP/USD Neutre 1,4 1,367 Test MM200 NZD/USD Neutre 0,7115 0,6925 Echec résistance USD/CHF Haussier 0,9275 0,914 Retracement Fibonnacci 61,8% USD/CAD Neutre 1,25 1,192 Test résistance USD/JPY Neutre 114,75 109,7 Oblique en support

L'euro s'est approché de son plus bas niveau en trois mois face au dollar mercredi, après que des données allemandes décevantes aient soulevé des doutes sur la vigueur de la reprise économique, tandis que le dollar attend le procès-verbal de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale ce soir. Les devises refuges profitent aussi de la baisse des bourses mondiales affectées par la résurgence du variant delta.

La monnaie unique a touché un plus bas de trois mois à 1,1807 dollar. Le sentiment des investisseurs en Allemagne, première économie de la zone euro, a fortement baissé en juillet, tout en restant à un niveau très élevé, selon l'institut de recherche économique ZEW. Plus inquiétant encore, des données distinctes ont montré que les commandes de produits fabriqués en Allemagne ont enregistré leur plus forte baisse en mai depuis le premier confinement de 2020, pénalisées par une demande plus faible des pays hors de la zone euro.

D'autres devises sensibles au risque ont chuté après que les prix du pétrole aient brusquement plongé, les producteurs de l'OPEP ayant annulé une réunion alors que les principaux acteurs ne parvenaient pas à trouver un accord pour augmenter l'offre. Le dollar canadien a fortement chuté suite à la nouvelle.

Le dollar australien a effacé ses gains après que la Banque de réserve d'Australie ait fait un premier pas vers la réduction de ses mesures de relance. La RBA a annoncé un troisième cycle de son programme d'assouplissement quantitatif, mais d'une taille plus réduite que les deux cycles précédents, tout en conservant l'obligation d'avril 2024 pour son objectif de rendement à trois ans de 0,1 %.

Le sentiment de prudence face au risque a soutenu le yen, qui s'est renforcé à 110,60 yens pour un dollar, prolongeant ainsi son rebond depuis son plus bas niveau en 15 mois de 111,66 touché la semaine dernière. Les gains du yen sont intervenus alors que les rendements obligataires américains sont tombés à leur plus bas niveau depuis février après que des données ont signalé que le secteur des services s'est développé à un rythme plus lent.

L’euro contre dollar évolue dans une tendance de court terme baissière sous les moyennes mobiles descendantes à 13 et 34 périodes. Les rebonds sont bloqués à la hausse par la 13 périodes. L’euro pourrait rejoindre le très fort support à 1,1705.

Pour remettre en cause ce scénario, il faudrait que les cours reviennent au-dessus du plus haut d’hier à 1,1900. La tendance s’inverserait au-dessus de la droite de résistance et retracement Fibonacci de 50% à 1,2000.

Evolution de l’euro contre dollar en données quotidiennes :

