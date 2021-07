NZD/USD : Le kiwi teste une résistance importante

Points clés de l’article :

La publication de l'enquête QSBO n'est normalement pas un événement qui fait bouger le marché, mais ce fut le cas aujourd'hui. L'enquête montre un pic dans la confiance des entreprises, mais plus important encore, l'enquête indique le marché du travail le plus tendu jamais enregistré. Les difficultés à trouver de la main-d'œuvre qualifiée et non qualifiée ont atteint des niveaux record. Les entreprises affirment également que la main-d'œuvre est devenue un obstacle à la production, et ce, dans des proportions quasi record. Les intentions nettes d'embauche de l'enquête montrent que les entreprises prévoient de continuer à embaucher de la main-d'œuvre à leur rythme le plus rapide depuis plus de cinq ans. L'étroitesse du marché du travail néo-zélandais reflète non seulement une forte demande, mais aussi les problèmes générés par la fermeture des frontières internationales de la Nouvelle-Zélande et le manque de main-d'œuvre étrangère.

La difficulté pour la RBNZ la semaine prochaine sera de décider si cette pénurie de main-d'œuvre est temporaire ou plus prolongée et si elle doit y répondre. Pour cela, la banque centrale devra émettre des hypothèses sur l'ouverture de la frontière internationale de la Nouvelle-Zélande et le retour de la main-d'œuvre immigrée avec les vaccinations qui se déroulent lentement (moins d'un quart de la population a reçu au moins une piqûre).

Les résultats de l’enquête ont incité une poignée d'institutions locales à réviser leurs prévisions de hausse des taux à une date antérieure, dès l'automne 2021.

Le kiwi est venu tester ce main la résistance définie par la droite de polarité sur 0,7115. La paire reste encadrée par ce niveau et un support sur 0,6935 avec un biais baissier sous la moyenne mobile à 200 périodes.

La mèche haute sur le chandelier du jour si elle était confirmée en clôture plaide pour une poursuite de la consolidation horizontale.

Le franchissement des 0,7115 puis de la MM200 serait un signal d’une reprise haussière vers 0,7310.

Evolution du NZD/USD en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

