Morning Meeting Forex : Focus sur l’emploi cet après-midi ; USD/JPY, le dollar vers 112,25

Le dollar progresse avant les chiffres sur la marché du travail cet après midi

USD/JPY : Le dollar vers les plus hauts de 2020

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 84,25 82 MM34 en résistance AUD/USD Baissier 0,7645 0,746 Test support EUR/AUD Neutre 1,5875 1,5675 Test résistance EUR/CHF Neutre 1,098 1,087 Test oblique baissière EUR/GBP Baissier 0,873 0,847 Canal baissier EUR/JPY Baissier 132,65 129,6 Corrextion EUR/USD Baissier 1,2 1,1705 Test support 1,1850 GBP/JPY Neutre 155,15 151,3 Retour possible sur 152 GBP/USD Baissier 1,4 1,367 Test MM200 NZD/USD Baissier 0,7115 0,6925 USD/CHF Haussier 0,924 0,914 Surachat USD/CAD Neutre 1,25 1,192 USD/JPY Haussier 114,75 109,7

L'indice dollar poursuit sa progression. Le billet vert a atteint jeudi un nouveau sommet de près de 3 mois et poursuit sur sa lancée lors de la séance asiatique ce matin. Le dollar a été soutenu par un rapport plus fort que prévu sur les demandes initiales d'indemnisation aux États-Unis et par l'indice ISM manufacturier, qui a atteint son plus haut niveau en 42 ans et qui est favorable à une politique plus restrictive de la Fed.

Cependant, Les marchés des changes attendent avec impatience le rapport de juin sur le chômage aux États-Unis, où l'on s'attend à une hausse de 711 000 emplois, ce qui représente une amélioration par rapport au rapport relativement faible de mai (+559 000). Le consensus s'attend à ce que le taux de chômage américain baisse de -0,2 point pour atteindre 5,6 %, ce qui s'ajoute à la baisse de -0,3 point enregistrée en mai pour atteindre 5,8 %, son plus bas niveau depuis 14 mois.

Le rapport de jeudi sur les demandes initiales d'allocations de chômage aux États-Unis a soutenu le dollar mais ne peut pas présager du chiffre cet après-midi. Les demandes initiales hebdomadaires d'allocations de chômage aux États-Unis ont diminué de 51 000 pour atteindre 364 000, leur niveau le plus bas depuis 16 mois, ce qui montre que le marché du travail est plus solide que les prévisions de baisse de 24 000. Cependant, les demandes ont augmenté de +56 000 pour atteindre 3,469 millions, ce qui montre un marché du travail plus faible que les attentes d'une baisse de -50 000.

L'EUR/USD a atteint jeudi un nouveau plancher sur les deux derniers mois en raison de la vigueur du dollar. Dans un facteur de soutien pour l'euro, la version finale de juin du PMI manufacturier de la zone euro a été révisée à la hausse de +0,3 point à 63,4, ce qui était plus fort que les attentes pour un rapport non révisé. De même, le rapport de mai sur le chômage dans la zone euro a baissé de -0,2 point à 7,9%, ce qui a montré un marché du travail plus fort que les attentes d'une baisse à seulement 8,0%.

USD/JPY : Le dollar vers les plus hauts de 2020

Le dollar yen a franchi une résistance à 111,00 qui a déclenché une accélération haussière . Les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes sont orientées à la hausse et la paire pourrait revenir sur les plus hauts de 2020 à 112,23.

Les cours sont soutenus par une oblique ascendante. Seule une rupture de ce support invaliderait le scénario positif sur le dollar yen.

Evolution du dollar contre yen en données quotidiennes :

