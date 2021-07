USD/CHF : le dollar à un plus haut de trois mois face aux inquiétudes du variant Delta

Points-clés de l’article sur le cours de l’USD/CHF :

Les inquiétudes du variant Delta propulsent l’ USD CHF à un plus haut de 3 mois

Le NFP publié vendredi sera crucial pour le dollar

L’USD/CHF entreprend une nouvelle jambe de hausse vers son oblique baissière de long terme

Le dollar est en hausse depuis le début de la semaine face aux principales devises majeures. Le billet vert dépasse même des résistances majeures, inscrivant un plus haut de plus d’un an face au yen et de plus de trois mois face au franc suisse et l’euro.

Le dollar est soutenu par les inquiétudes face à la propagation du variant « Delta » du COVID-19. Plusieurs pays européens et asiatiques ont durci les restrictions sanitaires face à la propagation de ce variant extrêmement contagieux. Le Royaume-Uni et certains pays de l'Europe ont retardé la réouverture complète de leur économie, l’Allemagne ayant même imposé une quarantaine de deux semaines aux voyageurs en provenance du Portugal.

Dans le même temps, le billet vert est soutenu par un rapport ADP sur l’emploi rassurant publié mercredi, en amont du très attendu NFP vendredi. L’enquête ADP a relevé 692 000 créations d’emplois dans le secteur privé en juin, soit supérieur aux attentes (600 000), mais inférieur au mois de mai (886 000).

Les opérateurs de marché attendent désormais le rapport mensuel sur l’emploi du Bureau du Travail demain. Le NFP, le taux de chômage et le taux de participation seront particulièrement scrutés par les investisseurs alors que la normalisation de la politique monétaire de la Fed dépend de la reprise du marché de l’emploi. Meilleures seront les statistiques, meilleures seront les chances de voir la Fed réduire rapidement le montant de ses achats d’actifs mensuels, ce qui devrait soutenir le dollar. Inversement, des statistiques décevantes devraient faire pression.

L’USD/CHF entreprend une nouvelle jambe de hausse vers son oblique baissière de long terme

Graphique journalier du cours de l’USD/CHF réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, l’USD/CHF a dépassé une résistance majeure à 0,9214 qui correspondait à un ancien support, ouvrant ainsi la voie à une poursuite du rebond entamé après le changement de ton de la Fed le 16 juin. Cette nouvelle jambe de hausse pourrait se développer jusqu’à l’oblique baissière faisant office de résistance depuis 2019 (en noir), voire le plus haut de mars à 0,9472.

Les perspectives haussières seraient techniquement invalidées en cas de repli sous le récent plus bas à 0,9140.

