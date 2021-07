Morning Meeting Forex : Le dollar à un plus haut de 2 mois et demi ; EUR/USD : la baisse pourrait s’étendre

Points clés de l’article :

Le dollar atteint un plus haut de 2 mois et demi

EUR/USD : Risque d’un retour sur 1,1705

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 84,25 82 MM34 en résistance AUD/USD Baissier 0,7645 0,746 Test support EUR/AUD Neutre 1,5875 1,5675 Test résistance EUR/CHF Neutre 1,098 1,087 Test oblique baissière EUR/GBP Baissier 0,873 0,847 Canal baissier EUR/JPY Baissier 132,65 129,6 Correction EUR/USD Baissier 1,2 1,1705 Test 1,1850 GBP/JPY Neutre 155,15 151,3 Retour possible sur 152 GBP/USD Baissier 1,4 1,367 NZD/USD Baissier 0,7115 0,6925 USD/CHF Haussier 0,924 0,8925 Retracement de 61,8% de la baisse USD/CAD Neutre 1,25 1,192 USD/JPY Haussier 114,75 109,7 Oblique haussière en support

Le dollar atteint un plus haut de 2 mois et demi

L'indice dollar a atteint mercredi un sommet de deux mois et demi. Le dollar progresse à la demande de valeurs refuges en raison de la propagation de la dangereuse variante Delta du Covid dans le monde entier. Le dollar a aussi étendu ses gains mercredi grâce à des données économiques américaines généralement meilleures que prévu.

L'EUR/USD a atteint mercredi un nouveau plus bas de 2 mois et demi en raison de la baisse des rendements des bunds allemands et des faibles chiffres sur l'inflation dans la zone euro. L'Iindice des prix à la consommation de juin de la zone euro a augmenté de +1,9% en glissement annuel conforme aux attentes. A noter quand même l’amélioration du chômage en Allemagne. La paire USD/JPY a atteint son plus haut niveau sur un trimestre, suite aux commentaires pessimistes de la Banque du Japon et à une production industrielle japonaise plus faible que prévu.

Les données économiques américaines de mercredi ont été majoritairement favorables à la politique de la Fed et ont soutenu le dollar. Le rapport sur l'emploi ADP de juin a augmenté de 692 000, montrant un marché du travail plus fort que les attentes de +600 000.

Un facteur positif pour l'économie américaine et le dollar est une amélioration de la pandémie après que la moyenne sur 7 jours des nouvelles infections aux États-Unis soit tombée mercredi dernier à un nouveau plus bas sur 15 mois de 11 351, ce qui contraste avec la recrudescence du variant delta dans de nombreux pays.

EUR/USD : Risque d’un retour sur 1,1705

La vague de baisse qui a débuté fin mai risque de retracer la totalité de la précédente hausse vers 1,1704. Cette séquence négative se déroule en 3 phases : une vague A qui est venu s’arrêter sur 1,1845, un léger rebond qui a échoué sur le seuil psychologique des 1,2000 et une possible vague C qui serait confirmé ce soir en cas de clôture sous 1,1845.

Les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes sont orientées à la baisse, les cours ne dépassant pas la MM13, preuve d’une tendance bien marquée.

Toutefois, le RSI se trouve en zone de survente et bien qu’il ne s’agisse pas d’un élément suffisant pour envisager la fin la baisse, un retournement ou une consolidation peut avoir lieu dans les prochains jours.

Surveiller 1,1845 en clôture.

Evolution de l’euro contre dollar en données quotidiennes :

