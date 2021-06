Morning Meeting Forex : Le variant indien renforce le dollar; EUR/JPY, consolidation sous 132,66

Points clés de l’article :

Le variant Delta se propage sur le marché des changes

EUR/JPY : Le rebond s’est dégonflé sous 132,66

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 85,8 82 MM34 en résistance AUD/USD Baissier 0,7645 0,746 EUR/AUD Neutre 1,5875 1,5675 Test résistance EUR/CHF Neutre 1,098 1,087 Test oblique baissière EUR/GBP Baissier 0,873 0,847 Canal baissier EUR/JPY Neutre 132,65 129,6 Correction EUR/USD Baissier 1,2 1,185 Retour possible sur 1,1850 GBP/JPY Neutre 155,15 151,3 Retour possible sur 152 GBP/USD Baissier 1,4 1,367 NZD/USD Neutre 0,7115 0,6925 USD/CHF Neutre 0,924 0,8925 Retracement 61,8% de la baisse USD/CAD Neutre 1,25 1,192 USD/JPY Haussier 111 109,7 Oblique haussière en support

Mardi, l'indice dollar a augmenté modérément et a affiché un sommet sur une semaine. Le dollar a trouvé un soutien en tant que valeur refuge alors que l'on craint que davantage de pays doivent réimposer des mesures de confinement, la dangereuse variante Delta Covid se propageant dans le monde entier.

L'EUR/USD a atteint un plus bas niveau sur une semaine suite aux commentaires pessimistes de la BCE. La paire USD/JPY a abandonné sa progression initiale mardi et s'est légèrement repliée, les rendements des obligations étant revenus de leurs sommets après que les actions aient vacillé. La paire USD/JPY a d'abord enregistré des gains modestes mardi, le yen s'étant affaibli à la suite de l'annonce de l'extension par le gouvernement japonais des restrictions liées à la pandémie à Tokyo et dans d'autres régions.

Le dollar a fait l'objet mardi d'une demande de valeurs refuges, car on craint que la propagation de la variante Delta du Covid ne retarde la réouverture de l'économie mondiale. Hong Kong a interdit les vols en provenance du Royaume-Uni, et plus de 12 millions de personnes en Australie, soit environ la moitié de la population du pays, sont en confinement alors que la variante delta se propage. Le ministre allemand de la Chancellerie, M. Braun, a déclaré que la variante représente environ la moitié des cas de Covid en Allemagne, et le ministre français de la Santé a déclaré aujourd'hui que la variante représente environ 20 % des nouveaux cas de Covid en France, soit le double de la semaine dernière. En outre, l'Irlande va retarder l'assouplissement de certaines restrictions en matière de confinement, car l'accueil en intérieur, qui devait reprendre le 5 juillet, a été repoussé indéfiniment.

Les données économiques américaines de mardi ont été favorables à la politique de la Fed et ont soutenu le dollar. L'indice composite 20 des prix des maisons a augmenté de 14,9 % en glissement annuel, ce qui est supérieur aux prévisions de 14,7 % en glissement annuel et représente la plus forte augmentation en plus de 15 ans. De plus, l'indice de confiance des consommateurs américains du Conference Board a augmenté de 7,3 pour atteindre un sommet de 16 mois à 127,3, ce qui est supérieur aux attentes de 119,0.

Les commentaires de la Fed mardi ont été du côté des faucons et ont soutenu le dollar. Le président de la Fed de Richmond, M. Barkin, a déclaré que si le marché du travail américain pouvait progresser de manière significative, il serait prêt à commencer à réduire les achats d'actifs. De même, le président de la Fed de Minneapolis, M. Kashkari, a déclaré que l'économie américaine est en position de connaître une reprise "très forte".

L'EUR/USD a atteint mardi son plus bas niveau sur une semaine. Les commentaires du vice-président de la BCE, M. Guindos, lundi dernier, ont pesé sur l'euro lorsqu'il a déclaré que la BCE s'attendait à ce que "l'inflation à moyen terme reste inférieure à notre objectif", ce qui a alimenté les spéculations selon lesquelles la BCE pourrait maintenir ses mesures de stimulation négatives pour l'euro. Les données sur les prix à la consommation en Allemagne mardi ont été légèrement favorables à la politique de la BCE après que l'indice allemand des prix ait augmenté de +0,4% mensuel et +2,1% annuel, légèrement plus fort que les attentes de +0,3% m/m et +2,1% y/y.

EUR/JPY : Le rebond s’est dégonflé sous 132,66

L’euro contre yen a rompu son oblique haussière de moyen terme avec une séance très négative le 17 juin et a retracé entre 38,2% et 50% de la dernière vague de hausse. Le rebond observé depuis n’a pas pu franchir la droite de polarité doublé du passage de l’oblique à 132,66.

Tant que les cours restent sous ce niveau, l’euro yen se situe dans une phase de consolidation horizontale avec 129,60 comme support.

A court terme, le biais est négatif sous les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes qui se retournent à la baisse.

Evolution de l’euro contre yen en données quotidiennes :

