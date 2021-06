Morning Meeting Forex : Le variant indien sème le trouble; GBP/USD, risque baissier

Points clés de l’article :

Le dollar se renforce avec la variant indien et les commentaires de la Fed

GBP/USD : Le rebond du câble échoue sur 1,4000

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 85,8 82 MM34 en résistance AUD/USD Baissier 0,7645 0,746 EUR/AUD Neutre 1,595 1,5675 EUR/CHF Neutre 1,098 1,087 EUR/GBP Baissier 0,873 0,847 Canal baissier EUR/JPY Neutre 132,65 129,6 EUR/USD Baissier 1,2 1,185 GBP/JPY Neutre 155,15 151,3 GBP/USD Baissier 1,4 1,367 Echec sur résistance NZD/USD Neutre 0,7115 0,6925 USD/CHF Neutre 0,924 0,8925 Retracement 61,8% de la baisse USD/CAD Neutre 1,25 1,192 Oblique baissière en résistance USD/JPY Haussier 111 109,7 Oblique haussière en support

Le dollar se renforce avec la variant indien et les commentaires de la Fed

L'indice dollar a légèrement augmenté lundi. Le variant indien vient perturber les marchés. De plus, Les commentaires haussiers de la Fed ont soutenu les gains en dollar, tandis que les commentaires dovish de la BCE ont affaibli l'EUR/USD. La paire USD/JPY a baissé en raison de la baisse des taux des obligations US.

Le variant indien menace la réouverture des économies avec la moitié de la population en Australie à nouveau sous confinement et un report de la dernière phase de réouverture en Grande Bretagne qui voit le nombre de nouvelles infections remonter. Les marchés boursiers ont fini la séance dans le rouge, ce qui a alimenté la demande de valeur liquide pour le dollar.

Les commentaires de la Fed lundi ont été favorables au dollar. Le président de la Fed de Boston, M. Rosengren, a déclaré que la Fed pourrait envisager une hausse des taux d'intérêt dès la fin de 2022 si le marché du travail atteint le plein emploi et si l'inflation est conforme à l'objectif de la Fed. De même, le président de la Fed de Richmond, M. Barkin, a déclaré qu'"il est assez clair pour moi que nous avons fait de nouveaux progrès substantiels vers l'objectif d'inflation de la Fed" et que le marché du travail pourrait "atteindre cet objectif dans un bref délai."

La baisse des rendements des obligations est un facteur négatif pour le dollar, le rendement des T-notes à 10 ans ayant baissé lundi de 4,4 points de base à 1,480 %. La devise la plus sensible au taux est le yen qui s’est renforcé contre le billet vert.

L'EUR/USD a baissé modérément lundi et a affiché un plus bas en 4 sessions. Les commentaires pessimistes de la BCE lundi ont affaibli l'euro après que le membre du directoire de la BCE, M. Panetta, ait déclaré que la BCE doit utiliser une "flexibilité non conventionnelle" pour maintenir les coûts d'emprunt à un bas niveau jusqu'à ce que les dépenses publiques aident à faire remonter l'inflation.

Aujourd’hui, taux d’inflation en Allemagne et confiance des consommateurs aux Etats Unis.

GBP/USD : Le rebond du câble échoue sur 1,4000

Le câble a cassé une oblique haussière le 16 juin interrompant sa progression de moyen terme débutée début Octobre. La livre a touché un point bas par la suite sur 1,3785 avant de rebondir avec une séance en forme de marubozu très positive. Cependant la reprise s’est évanouie sur la résistance et niveau psychologique des 1,4000.

La devise britannique est à nouveau sous pression sous ce seuil et pourrait revenir tester les plus bas de la semaine dernière. Une cassure des 1,3785 pourrait ramener le câble sur les plus bas de Mars Avril à 1,3670.

Evolution de la livre contre dollar en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE