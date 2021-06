Morning Meeting Forex : Le marché entre dans une période estivale ; EUR/CHF, bloqué entre deux obliques

Points clés de l’article :

Un marché en mode estival

EUR/CHF : Une oblique de moyen terme en soutien, une de court terme en résistance

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 85,8 82 MM34 en résistance AUD/USD Baissier 0,7645 0,746 EUR/AUD Neutre 1,595 1,5675 EUR/CHF Neutre 1,098 1,087 EUR/GBP Baissier 0,873 0,847 Canal baissier EUR/JPY Neutre 132,65 129,6 EUR/USD Baissier 1,2 1,1704 Echec franchissement résistance GBP/JPY Neutre 155,15 151,3 GBP/USD Neutre 1,4 1,367 Echec sur résistance NZD/USD Neutre 0,7115 0,6965 USD/CHF Neutre 0,924 0,8925 Retracement 61,8% de la baisse USD/CAD Neutre 1,25 1,192 USD/JPY Haussier 110,96 109,7 Oblique haussière en support

Le marché des changes est-il déjà entré dans un mode estival ? La semaine dernière a été très calme sur les principales devises.

Le dollar n’a que peu réagi suite à l'annonce jeudi d'un plan d'infrastructure de 579 milliards de dollars. Le plan a peu de chances d'être adopté par le Congrès mais l'accord peut avoir débloqué le soutien de sénateurs démocrates modérés comme Manchin et Sinema à un projet de loi de réconciliation sur les infrastructures, rendant plus probable l'adoption d'un projet de loi plus important.

Le rapport de vendredi sur le déflateur PCE américain a été légèrement plus faible que prévu en glissement mensuel, ce qui a été légèrement dovish pour la politique de la Fed et négatif pour le dollar. Le déflateur PCE de mai a augmenté de +0,4% en mensuel et de +3,9% en glissement annuel, contre des attentes de +0,5% m/m et de +3,9%.

Le rapport de vendredi sur le moral des consommateurs, plus faible que prévu, a été négatif pour le dollar. L'indice final de juin du sentiment des consommateurs américains de l'Université du Michigan a baissé de -0,9 point à 85,5 par rapport au rapport préliminaire de 86,4, ce qui était plus faible que les attentes d'une légère hausse de +0,1 point. Toutefois, l'indice a encore augmenté de +2,6 points par rapport au mois de mai.

L'EUR/USD a bénéficié du soutien des données économiques de la zone euro, légèrement plus fortes que prévu, publiées vendredi. L'indice de confiance des consommateurs allemands de juillet a baissé de -0,3 points, ce qui était plus fort que les attentes d'une baisse de -4,0 points. Demain sera publié le taux d’inflation en Allemagne.

Mais le grand rendez-vous de la semaine sera une fois de plus le rapport sur l’emploi vendredi.

EUR/CHF : Une oblique de moyen terme en soutien, une de court terme en résistance

L’euro suisse se trouve encadré par deux obliques , l’une ascendante à moyen terme qui sert de support, l’autre descendante en résistance à plus court terme. Dans l’intervalle le biais est neutre.

Si l’euro parvient à franchir cette résistance puis les 1,0977, la dynamique positive s’en trouverait relancé et la paire pourrait reprendre de la hauteur vers 1,1030.

A l’inverse, un retour sous la moyenne mobile à 200 périodes et l’oblique haussière mettrait la droite de polarité sur 1,0870 en danger. Très négatif sous ce niveau.

Evolution de l’euro contre franc suisse en données quotidiennes :

