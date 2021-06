EUR/USD : l’euro stable face au dollar avant le rapport sur l’emploi américain

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DE LA PAIRE EUR/USD

Les investisseurs attendent le rapport sur l’emploi américain

L’euro évolue sans direction claire face au dollar en ce début de semaine, le marché guettant déjà le prochain catalyseur, le fameux rapport sur l’emploi américain vendredi (NFP).Pour les opérateurs, de bons chiffres signifient que l'économie américaine approche du plein emploi. Un des principaux objectifs de la Banque centrale américaine qui pourrait donc se sentir plus libre de normaliser sa politique monétaire, ce qui rendrait le dollar plus attractif.

Le billet vert a profité mi-juin de signaux de la Fed qui allaient dans ce sens, après la réunion de son comité monétaire, où ses membres ont évoqué une hausse des taux d'intérêts un peu plus tôt que prévu, en 2023. Toutefois, Jerome Powell a maintenu un ton prudent, préférant soutenir l'économie américaine et estimant que l'inflation en hausse ne serait que temporaire.

La Fed estime que l'inflation devrait être passagère et dit vouloir attendre le retour au plein emploi avant de réduire un peu son soutien à l'économie. Cependant, une partie des investisseurs n'exclut pas la possibilité d'une inflation plus élevée pour plus longtemps. Dans ce contexte, le rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis est perçu comme l'indicateur phare de la semaine.

EUR/USD : une sortie de canal haussier

Graphiquement, l’euro se stabilise autour des 1,1950$ depuis plusieurs séances. Mais la rupture du canal en place depuis avril 2020 a fragilisé la dynamique haussière. Une réintégration du canal accompagnée d’un franchissement de la moyenne mobile 200 périodes vers 1,2000$ permettrait de relancer le flux haussier.

Pour le moment, la paire a effectué un pull-back sur la borne basse, ainsi la pression vendeuse reste encore présente. Une incursion sous les 1,1875$ conduirait à une nouvelle accélération baissière en direction des 1,1710$

De ce fait, les prochains jours vont être décisifs pour l’EUR/USD. L’attentisme prévaut sur les marchés des changes et les investisseurs ont aussi besoin d’avoir plus de visibilité pour déclencher le prochain mouvement directionnel.

GRAPHIQUE DE L’EUR/USD EN DONNÉES JOURNALIÈRES

