Morning Meeting Forex : Stabilisation après des PMI décevants ; EUR/USD, l’euro reste sous pression

Des PMI décevants suivi de commentaires mesurés des banques centrales

EUR/USD : Sous 1,2000, le risque d’une baisse plus marquée

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 85,8 82 MM34 en résistance AUD/USD Baissier 0,7645 0,746 EUR/AUD Neutre 1,595 1,5675 EUR/CHF Neutre 1,103 1,087 Rebond sur oblique haussière EUR/GBP Baissier 0,873 0,847 Canal baissier EUR/JPY Neutre 132,65 129,6 EUR/USD Baissier 1,2 1,1704 GBP/JPY Neutre 156,6 148,5 GBP/USD Neutre 1,4 1,367 Test résistance NZD/USD Neutre 0,7316 0,6965 Rebond sur support USD/CHF Neutre 0,924 0,8925 Retracement 61,8% de la baisse USD/CAD Neutre 1,25 1,192 USD/JPY Haussier 110,96 109,7 Test résistance

Le dollar américain a atteint son niveau le plus élevé par rapport au yen japonais en 15 mois. Les actions et les devises ont bénéficié de l'assurance du président de la Réserve fédérale, M. Powell, selon laquelle une hausse rapide de l'inflation dans les années 1970 est "très, très improbable". Compte tenu de la faiblesse récente des données américaines, la Fed souhaite une reprise plus forte avant de relever les taux d'intérêt. Les ventes de logements neufs ont chuté de manière inattendue, de même que les indices PMI composites et des services. Selon M. Powell, "nous ne relèverons pas les taux d'intérêt de manière préventive parce que nous craignons l'apparition éventuelle d'une inflation. Nous attendrons les preuves d'une inflation réelle ou d'autres déséquilibres.

La réouverture des marchés en Europe a permis à l'indice PMI de la zone euro d'atteindre son plus haut niveau en 15 mois, mais la prudence de la Banque centrale européenne a entraîné la sous-performance de la paire EUR/USD. Les rendements des bons du Trésor à dix ans ont également augmenté mercredi, contribuant à l'élan haussier du dollar.

La livre sterling s'est échangée à la hausse contre l'euro et le dollar américain malgré la faiblesse des indices PMI britanniques. La Banque d'Angleterre a été l'une des premières banques centrales à réduire ses achats d'actifs, mais avec des réouvertures retardées et des données mitigées, la prudence est de mise. L'indice PMI manufacturier a chuté à 64,2, contre 65,6, tandis que l'indice des services a atteint 61,7, contre 62,9. Le rapport de la BOE aujourd’hui éclairera sans doute sur la conduite de la politique monétaire.

Les dollars australien et néo-zélandais ont été les devises les plus performantes malgré la faiblesse des indices PMI australiens. En revanche, le dollar canadien n'a pas pu se défaire de la baisse plus importante que prévu des ventes au détail. Les dépenses de consommation ont chuté de 5,7 % au mois d'avril, les dépenses hors automobiles reculant de 7,2 %.

L’agenda est plutôt rempli aujourd’hui avec la publication de l’Ifo en Allemagne, la réunion de la BOE et le chiffre final du PIB et les demandes d’allocation chômage aux Etats Unis.

EUR/USD : Sous 1,2000, le risque d’une baisse plus marquée

L’euro a cassé la moyenne mobile à 200 périodes, la droite de polarité et le retracement Fibonacci de 50% suite aux commentaires de la Fed mercredi dernier. La pression a court terme est donc négative. Les moyennes mobiles à 23 et 34 périodes sont maintenant orientées à la baisse.

Le rebond qui a eu lieu sur 1,1850 s’est soldé hier par un doji, figure d’hésitation. Une séance négative aujourd’hui avec une clôture sous le plus bas d’hier relancerait la baisse vers le support et en cas de cassure vers 1,1704.

Le franchissement des 1,2000 invaliderait ce scénario négatif.

Evolution de l’euro contre dollar en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

