Morning Meeting Forex : Le dollar reprend son souffle; EUR/CHF, l’euro face à une oblique baissière de CT

Les membres de la Fed calment le jeu sur les anticipations d’inflation

EUR/CHF : La reprise de l’ euro se heurte à une oblique baissière

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 85,8 82 AUD/USD Baissier 0,789 0,746 EUR/AUD Neutre 1,604 1,5675 Retracement haussier EUR/CHF Neutre 1,103 1,087 Rebond sur oblique haussière EUR/GBP Neutre 0,873 0,847 Canal baissier EUR/JPY Neutre 134,1 129,6 EUR/USD Baissier 1,2 1,1704 GBP/JPY Neutre 156,6 148,5 GBP/USD Neutre 1,4 1,367 MM200 en support NZD/USD Baissier 0,7308 0,6965 Rebond sur support USD/CHF Neutre 0,926 0,8925 Retracement 61,8% de la baisse USD/CAD Neutre 1,265 1,192 USD/JPY Haussier 110,96 109,7 Oblique haussière en support

Les membres de la Fed calment le jeu sur les anticipations d’inflation

L'indice dollar a enregistré lundi des pertes modérées. Une reprise des indices boursiers américains a freiné la demande de liquidités pour le dollar. L'EUR/USD a enregistré une hausse modérée lundi, la vigueur des rendements des bunds allemands ayant soutenu les gains de l'euro. La paire USD/JPY a effacé ses premières pertes et s'est renforcée grâce à la hausse des rendements des obligations et à la reprise des actions américaines, qui ont réduit la demande de valeurs refuges pour le yen.

Les données économiques américaines de lundi ont été baissières pour le dollar après que l'indice d'activité nationale de la Fed de Chicago de mai ait augmenté de +0,38 à 0,29, plus faible que les attentes de +0,70.

Les commentaires pessimistes de la Fed lundi ont pesé sur le dollar. Le président de la Fed de New York, M. Williams, a déclaré qu'à son avis, "le pic d'inflation reflète principalement les effets temporaires de la réouverture étonnamment rapide de l'économie, et l'inflation passera d'environ 3 % cette année à près de 2 % l'année prochaine et en 2023." Par ailleurs, le président de la Fed de Saint-Louis, M. Bullard, a déclaré que le FOMC "ne commence que maintenant à parler de réduction progressive des taux d'intérêt, et il faudra un certain temps pour que cela soit organisé et mis en œuvre." En ce qui concerne le dollar, le président de la Fed de Dallas, M. Kaplan, a déclaré qu'il se demandait si le marché du logement avait besoin d'un soutien continu de la Fed par le biais d'achats de titres adossés à des créances hypothécaires et qu'il était favorable à ce que le processus de réduction progressive des rachats d’actifs commence "le plus tôt possible".

L'EUR/USD a connu lundi une hausse modérée en raison de la vigueur des rendements des bunds allemands. Le rendement des bunds allemands à 10 ans a augmenté lundi de +2,9 pb à -0,171%, ce qui a amélioré les différentiels de taux d'intérêt de l'euro.

Les commentaires de la BCE lundi ont été pessimistes pour la politique monétaire et négatifs pour l'EUR/USD. M. Holzmann, membre du conseil des gouverneurs de la BCE, a déclaré que les prévisions d'inflation se tassant au-delà de 2021 suggèrent qu'il n'y a "aucune occasion de relever les taux d'intérêt" pour le moment. De même, M. Centeno, membre du Conseil des gouverneurs de la BCE, a déclaré que "toutes les analyses disponibles indiquent que les événements associés à l'inflation sont temporaires" et qu'il n'y a aucune preuve de "mouvements permanents" du taux d'inflation.

Lundi, la paire USD/JPY s'est remise de ses pertes initiales et a enregistré des gains modestes. Lundi, l'USD/JPY a d'abord reculé après que la vente de l'indice boursier Nikkei au Japon, qui a atteint son plus bas niveau en un mois, ait suscité une demande de liquidités en yen. Cependant, l'USD/JPY a récupéré ses pertes et est reparti à la hausse après qu'une forte reprise des actions américaines ait freiné la demande pour le yen. Le yen a également été affaibli par un mouvement dovish de la BOJ après que la banque centrale japonaise ait acheté lundi 70,1 milliards de yens d'ETF, les premiers achats d'ETF de la BOJ depuis le 21 avril.

Aujourd’hui à suivre l’audition de J. Powell.

EUR/CHF : La reprise de l’euro se heurte à une oblique baissière

L’euro contre franc suisse a rebondi sur une oblique haussière et retrouvé un niveau de Fibonacci de 50% doublé d’une oblique baissière de court terme avec un chandelier d’hésitation à son contact. Pour valider sa reprise haussière la paire doit franchir cette double résistance, ce qui permettrait de rallier le niveau Fibonacci de 38,2% puis la résistance à 1,1075.

Le retour sous la moyenne mobile à 200 périodes et la rupture de l’oblique haussière de moyen terme seraient très négatifs.

Evolution de l’euro contre franc suisse en données quotidiennes :

