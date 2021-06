Morning Meeting Forex : Le Dollar poursuit sa hausse avec la baisse des bourses ; EUR/JPY, support au-dessus de 129,60

Points cles de l article :

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 85,8 82 AUD/USD Baissier 0,789 0,746 EUR/AUD Neutre 1,604 1,5675 Retracement haussier EUR/CHF Neutre 1,103 1,087 Rebond sur oblique haussière EUR/GBP Neutre 0,873 0,847 Canal baissier EUR/JPY Neutre 134,1 129,6 Retracement baissier EUR/USD Baissier 1,2 1,1704 GBP/JPY Neutre 156,6 148,5 GBP/USD Neutre 1,4 1,367 Test MM200 NZD/USD Baissier 0,7308 0,6965 Test support + survente USD/CHF Neutre 0,926 0,8925 Surachat USD/CAD Haussier 1,265 1,192 Creux arrondi USD/JPY Neutre 110,96 108,35 Oblique haussière en support

Le dollar a accentué en fin de semaine sa hausse dans la lignée de la surprise de la Fed mercredi soir qui a évoqué un calendrier de hausse de ses taux directeurs plus tôt que prévu et aidé également par la baisse des marchés boursiers jouant son rôle d’actifs refuges.

Le billet vert s'est échangé à la hausse contre toutes les principales devises, à l'exception du yen japonais, vendredi. Ce mouvement ne peut être attribué à la Banque du Japon, dont la décision de maintenir sa politique monétaire inchangée était largement anticipée. Au contraire, la vente de la paire USD/JPY correspond à une aversion pour le risque. Les cross en yen japonais ont été particulièrement touchés cette semaine et de nouvelles pertes sont probables. Le calendrier économique américain est peu chargé, seuls les chiffres des ventes de logements, du revenu personnel et des dépenses personnelles devant être publiés. Pour le dollar, l'accent sera mis sur le discours de la Fed, les mouvements des marchés boursiers et l'appétit pour le risque.

La livre a été une des devises les plus vendues avec les devises liées aux matières premières. La devise britannique a touché un plus bas de 6 semaines après l’annonce d’un report de la date de réouverture totale de son économie d’un mois. Cependant elle pourrait rebondir avant la réunion de la Banque d'Angleterre jeudi. La BoE a été l'une des premières banques centrales à réduire ses achats d'actifs, on verra si elle va plus loin dans l’abandon de sa politique accommodante.

L’euro yen a cassé la droite de polarité à 132,50 et atteint un niveau de retracement Fibonacci entre 38,2% et 50% de sa dernière vague de hausse. Ce dernier retracement correspond à une droite de support à 129,60 et ce niveau devient donc particulièrement important.

Tant que les cours se maintiennent au-dessus de ce soutien et de la moyenne mobile ascendante à 200 périodes, la tendance moyen terme reste positive et la séquence en cours ne représente qu’une correction.

Le RSI se situe en zone de survente. On surveillera donc une figure en chandelier japonais de retournement, doji ou marteau, pour trouver un signal de la fin de la correction.

