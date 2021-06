EUR/USD : l’euro tente de rebondir sur son support à 1,1875$

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DE LA PAIRE EUR/USD

James Bullard trouble les marchés

EUR/USD : l a paire reste sous pression

L’EUR/USD a clôturé la semaine en baisse vendredi à la suite des déclarations du président de la Réserve fédérale de Saint-Louis, James Bullard, qui a dit anticiper une première hausse de taux dès 2022, soit un an plus tôt que prévu par la Fed, en raison de l'accélération plus marquée qu'attendu de l'inflation et du fort rebond de l'économie.

Une politique monétaire plus stricte, avec des taux plus élevés, rendrait le dollar plus attractif. Bien entendu, la politique monétaire dépendra du niveau de l'inflation dans les prochains mois.

L'euro tente de rebondir face au dollar américain ce lundi, toutefois le marché reste attentiste aux interventions à venir de membres du comité monétaire de la banque centrale américaine. Les investisseurs suivront de près la nouvelle intervention de James Bullard aujourd’hui ainsi que celle de son homologue à Dallas, Robert Kaplan.Le président de la Fed, Jérôme Powell, sera quant à lui entendu mardi par la commission de la Chambre des représentants sur la crise du coronavirus.

La semaine sera aussi animée par la publication des indices d'activité PMI "flash" en Europe mercredi et par la décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre, jeudi.

Graphiquement, force est de constater que la paire évoluait dans canal haussier de long terme depuis avril 2020. Ainsi, la rupture par le bas suggère une correction plus profonde.

Pour le moment, l’euro tente de reprendre un peu de hauteur et le support des 1,1875$ résiste à la pression vendeuse. A court terme, un pull back sur la borne basse du canal ne serait pas à exclure. Cependant, tant que le marché ne parvient pas à réintégrer son canal, les vendeurs gardent la main.

Par ailleurs, une incursion sous les 1,1875$ ouvrirait la voie à une accélération baissière en direction des 1,1710$. Pour résumer, l’EUR/USD se trouve à la croisée des chemins, la dynamique haussière commence à s’essouffler et la configuration graphique indique potentiellement un changement de tendance.

GRAPHIQUE DE L’EUR/USD EN DONNÉES JOURNALIÈRES

