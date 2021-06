Morning Meeting Forex : La Fed va-t-elle infléchir son discours ?, Le USD/JPY s’enferme dans un biseau

Points clés de l’article :

La Fed va-t-elle changer son discours ?

USD/JPY : Biseau ascendant

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 85,8 84 AUD/USD Neutre 0,8 0,765 EUR/AUD Neutre 1,595 1,5675 MM200 en résistance EUR/CHF Neutre 1,103 1,087 Rebond sur oblique haussière EUR/GBP Neutre 0,873 0,856 EUR/JPY Haussier 134,1 132,5 Rebond sur oblique haussière EUR/USD Neutre 1,2345 1,199 GBP/JPY Haussier 156,6 153,5 MM 34 en support GBP/USD Haussier 1,424 1,4005 Consolidation NZD/USD Neutre 0,7308 0,7115 Rebond possible sur support USD/CHF Baissier 0,905 0,8925 USD/CAD Neutre 1,2365 1,192 Creux arrondi USD/JPY Neutre 110,35 108,35 Consolidation

La proximité de l'annonce des taux du FOMC semble encourager une approche attentiste sur les marchés, ce qui se traduit par un environnement de volatilité de plus en plus bas sur le marché des changes. Les mouvements très contenus observés parmi les devises du G10 jusqu'à présent cette semaine ont suivi les lignes d'une amélioration générale de l'appétit pour le risque au niveau mondial.

Le dollar américain a conservé ses gains de la fin de la semaine dernière, reflétant en partie la spéculation selon laquelle la Réserve fédérale pourrait réserver une surprise hawkish à la suite des récentes notes d'inflation américaines plus fortes que prévu. Cependant, La Réserve fédérale ne devrait pas prendre de mesures concrètes à l'issue de sa réunion de deux jours ce soir, mais elle pourrait signaler qu'elle y réfléchit.

C’est donc le communiqué qui sera analysé mais les marchés pourraient être encore déçu car la Fed a répété qu’elle voit la hausse de l’inflation comme temporaire et seuls les chiffres sur le marché de l’emploi pourraient la faire modifier son programme d’achats d’actifs sans doute pas avant le premier semestre 2022 avec une annonce d’un calendrier après l’été. Le rapport sur l’emploi mensuel ne montrait pas une amélioration significative en tout cas suffisante à mon avis pour voir la Fed changer sensiblement de stratégie. La faiblesse du dollar pourrait donc rester la norme.

De son côté, Le câble (GBP/USD) s’est rapproché du niveau de 1,4000. La livre a été affaiblie par l'annonce faite hier par le gouvernement britannique qui a décidé de retarder de quatre semaines la phase finale des plans de réouverture, du 21 juin au 19 juillet. Cependant cette baisse ne devrait pas modifier la tendance haussière sur la devise britannique.

Le dollar yen se situe dans une tendance haussière mais s’enferme dans un biseau ascendant qui peut signaler un retournement. En cas de rupture par le bas, les cours pourraient revenir sur le bas de la figure à 107,48.

A l’inverse, une sortie par le haut avec un dépassement du sommet de Mars à 111,00 serait un signal très positif et pourrait donner lieu à une impulsion vers la très forte droite mensuelle de résistance à 114,75 ayant contenu la paire en 2017 et 2018.

Evolution du dollar contre yen en données quotidiennes :

