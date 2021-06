DXY : les cambistes attendent la Fed mercredi soir

Points-clés de l’article sur le dollar DXY :

Les cambistes seront vigilants aux propos de la Fed sur le calendrier de sa politique monétaire

La politique monétaire de la Fed devrait dépendre du marché de l’emploi

Les perspectives du dollar DXY restent haussières à court terme

Les cambistes ont rendez-vous avec la Fed mercredi soir pour un communiqué et un discours extrêmement important sur sa politique monétaire. La Fed devrait opter pour le statu quo, mais les investisseurs attendent des éventuelles indications sur le calendrier du « tapering ».

En effet, le ton de la Fed pourrait devenir un peu plus hawkish et davantage de membres du FOMC pourraient se prononcer en faveur d’une normalisation rapide de la politique monétaire alors que l’inflation américaine s’est envolée à 5,0% le mois dernier.

Toutefois, la majorité des observateurs estiment que cette question ne sera pas abordée avant la réunion de septembre, et que la Fed maintiendra sa politique monétaire inchangée, dont son programme d’achats d’actifs de 120 milliards de dollars par mois, jusqu’à la fin de l’année.

La reprise du marché de l’emploi dictera la politique monétaire de la Fed

Il faut dire que la Fed a clairement fait savoir en début d’année que sa politique dépendra autant de l’inflation que du marché de l’emploi. Or, le marché de l’emploi est encore loin de son niveau d’avant-crise. Le nombre d’emplois est 8 millions inférieur à son niveau d’avant-crise et le taux de participation est de 81,4% (pour la tranche des 25-54 ans) contre 83,0% avant la crise.

Source : fred.fedstlouis.org

Concrètement, si les membres de la Fed abordent la question de la normalisation de la politique monétaire dès maintenant, la réaction des cambistes devrait être positive sur le dollar, mais négative pour les marchés actions et obligataires. Inversement, si la Fed n’aborde pas encore cette question, la pression sur le dollar pourrait s’accentuer.

Les perspectives du dollar DXY restent haussières à court terme

Graphique journalier du cours du dollar DXY réalisé sur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, les perspectives du dollar DXY sont haussières à court terme tant qu’il évolue au-dessus de sa ligne oblique qui passe par les récents creux depuis fin mai (en noir dans le graphique).

Un repli sous cette oblique et sous le seuil symbolique des 90 points ouvrirait la voie à une nouvelle jambe de baisse. Le premier support majeur à surveiller serait le plus bas de l’année à 89,20 points, puis le plus bas de 2018 à 88,5 points.

En cas d’accélération haussière du dollar, la première résistance à surveiller sera le sommet de mai à 91,40 points.

