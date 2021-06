Morning Meeting Forex : Le dollar se renforce avant la Fed; EUR/CHF : Test d’une oblique haussière

Points clés de l’article :

Le dollar reste soutenu avant la Fed mercredi

EUR/CHF : Une cassure de l’oblique haussière amènerait l’ euro suisse vers 1,0790

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 85,8 84 AUD/USD Neutre 0,8 0,765 EUR/AUD Neutre 1,595 1,5675 MM200 en résistance EUR/CHF Neutre 1,103 1,089 Oblique en support EUR/GBP Neutre 0,873 0,856 EUR/JPY Neutre 134,1 132,5 EUR/USD Neutre 1,2345 1,199 GBP/JPY Haussier 156,6 153,5 Consolidation GBP/USD Haussier 1,424 1,4005 Consolidation NZD/USD Neutre 0,7308 0,7115 Test support + MM200 USD/CHF Baissier 0,905 0,887 USD/CAD Neutre 1,2365 1,2 Creux arrondi en formation USD/JPY Neutre 109,8 108,35

Le dollar reste soutenu avant la Fed mercredi

Le dollar américain a terminé la semaine en hausse par rapport à toutes les principales devises, la progression du billet vert faisant suite aux chiffres élevés de l'inflation jeudi. Une confiance des consommateurs plus forte que prévu a également contribué à stimuler la demande de dollars américains avant l'annonce de la politique monétaire de la Réserve fédérale cette semaine qui sera l’évènement le plus important de la semaine. Les responsables politiques américains ont insisté sur le fait que l'augmentation de l'inflation est transitoire et que les dépenses de consommation et les chiffres du marché du travail décevants découragent les discussions sur la réduction du programme d’achats d’actifs.

La remontée du dollar américain et la hausse des rendements du Trésor nous indiquent que les investisseurs s'attendent à ce que les responsables politiques discutent de la réduction des taux d'intérêt et modifient subtilement leur langage pour se préparer à cette éventualité. Le marché étant divisé quant à l'orientation de la Fed, le rapport de mardi sur les ventes au détail contribuera largement à définir les attentes pour la réunion de mercredi.

Les spéculations sur l'assouplissement de la politique monétaire de la Fed et la décision de la Banque centrale européenne de maintenir sa politique inchangée ont fait chuter l'EUR/USD vendredi. En l'absence de rapports économiques majeurs sur la zone euro cette semaine, l'euro sera influencé par l'appétit du marché pour le dollar américain. La livre sterling s'est affaiblie malgré des données mitigées. La croissance mensuelle du PIB et la balance commerciale ont été plus fortes que prévu, mais la production industrielle a diminué de manière inattendue.

Le dollar néozélandais et australien ont eux aussi subi la hause du billet vert. Le kiwi revient sur sa moyenne mobile à 200 périodes et sur une droite de support à 0,7116.

EUR/CHF : Une cassure de l’oblique haussière amènerait l’euro suisse vers 1,0790

L’euro contre franc suisse a poursuivi sa correction en fin de semaine avec un chandelier baissier. Les cours ont touché et se reprennent légèrement ce matin sur une oblique haussière, dernier rempart avant un signal de changement de direction de moyen terme. Une rupture serait en effet très négative et pourrait donner un retracement complet de la dernière vague de hausse à 1,0790.

Un rebond avec une bougie très haussière pourrait donner lieu à un signal de reprise en cas de franchissement de la moyenne mobile à 200 périodes et de la droite de support à 1,0925.

Evolution de l’euro contre franc suisse en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE