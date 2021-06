Morning Meeting Forex : Statu quo après la BCE et l’inflation; GBP/USD : La livre confirme son canal horizontal

Points clés de l’article :

Le scénario de la Fed semble se vérifier sur l’inflation, la BCE maintient sa politique

GBP/USD : La livre rebondit sur la bas de son canal horizontal

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 85,8 84 AUD/USD Neutre 0,8 0,765 EUR/AUD Neutre 1,595 1,5675 MM200 en résistance EUR/CHF Neutre 1,103 1,089 Test MM200 EUR/GBP Neutre 0,873 0,856 EUR/JPY Neutre 134,1 132,5 EUR/USD Haussier 1,2345 1,199 MM34 en support GBP/JPY Haussier 156,6 153,5 Consolidation GBP/USD Haussier 1,424 1,4005 Consolidation NZD/USD Neutre 0,7308 0,7115 USD/CHF Baissier 0,905 0,887 USD/CAD Neutre 1,2365 1,192 Consolidation au dessus de 1,20 USD/JPY Neutre 109,8 108,35

L'indice dollar a enregistré jeudi des pertes modestes. L'effondrement des rendements des obligations américaines a pesé sur le dollar, de même que la vigueur des indices boursiers américains, qui a réduit la demande de liquidités pour le dollar.

L'EUR/USD a légèrement baissé après que le président de la BCE, Mme Lagarde, ait déclaré que ce n'était pas le moment de discuter de la réduction des achats d'obligations de la BCE. Les pertes du dollar ont été limitées après que l'indice des prix américain du mois de mai ait augmenté plus que prévu et que les demandes hebdomadaires d'allocations chômage soient tombées à leur plus bas niveau depuis 14 mois et demi.

Les données économiques américaines de jeudi ont soutenu le dollar appuyant une résurgence de l’inflation. L'IPC de base de mai aux États-Unis a augmenté de +0,7 % mensuel et de +3,8 % en glissement annuel, ce qui est plus fort que les attentes de +0,5 % et de +3,5 % en glissement annuel. La hausse de +3,8 % en glissement annuel est la plus importante en 29 ans.

Indice des prix à la consommation :

Cependant, ces hausses de prix semblent concentrées sur les zones les plus touchées par la pandémie, ce qui va dans le sens du scénario de la Fed d’une hausse temporaire et de courte durée.

La paire USD/JPY s'est repliée après que le rendement du T-note à 10 ans ait atteint son plus bas niveau en trois mois et que les prix à la production japonais ont augmenté plus que prévu.

GBP/USD : La livre rebondit sur la bas de son canal horizontal

Le câble reste dans une phase de consolidation entre deux bornes étroites 1,4077 et 1,4245. La livre a rebondi sur son support hier et pourrait rejoindre la borne haute. Un franchissement lui permettrait de progresser vers le plus haut de 2018 à 1,4375.

La tendance reste haussière au-dessus de la moyenne mobile à 34 périodes et de celle ascendante à 200 périodes. Le scénario positif serait remis en cause avec la rupture de 1,4077 qui donnerait le signal d’une correction avec le risque d’un retour vers la MM200.

Evolution de la livre contre dollar en données quotidiennes :

