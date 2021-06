Morning Meeting Forex : Super Jeudi ! EUR/GBP : Support sur 0,8560

Points clés de l’article :

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 85,8 84 AUD/USD Neutre 0,8 0,765 EUR/AUD Neutre 1,595 1,5675 MM200 en résistance EUR/CHF Neutre 1,103 1,089 Test MM200 EUR/GBP Neutre 0,873 0,856 EUR/JPY Neutre 134,1 132,5 EUR/USD Haussier 1,2345 1,199 MM34 en support GBP/JPY Haussier 156,6 153,5 Consolidation GBP/USD Haussier 1,424 1,4005 Consolidation NZD/USD Neutre 0,7308 0,7115 USD/CHF Baissier 0,905 0,887 USD/CAD Neutre 1,2365 1,192 Consolidation au dessus de 1,20 USD/JPY Neutre 109,8 108,35

L'indice dollar s'est redressé mercredi après avoir atteint son plus bas niveau sur une semaine et a enregistré des gains modestes. Le billet vert a profité des ventes sur l’euro après les mauvais chiffres économiques de la veille. Le marché est toutefois resté calme dans l’attente de deux évènements majeurs aujourd’hui : Inflation et réunion de la BCE

L'inflation s'est réchauffée ce printemps, et elle devrait atteindre des niveaux historiques pour le mois de mai. Selon Dow Jones, la prévision consensuelle pour l'indice de base des prix à la consommation, qui exclut l'alimentation et l'énergie, est de 3,5 % en glissement annuel. Il s'agit du rythme annuel le plus rapide en 28 ans.

Les économistes s'attendent à ce que l'IPC de base et l'IPC global aient augmenté de 0,5 % en mai. L'IPC global devrait augmenter de 4,7 % d'une année sur l'autre, soit le taux le plus élevé depuis que les prix de l'énergie, très élevés, ont fait grimper l'inflation à l'automne 2008.

La Fed a déclaré qu'elle commencerait la première phase de réduction d’achats d’actifs lorsqu'elle estimerait que l'économie et le marché du travail sont suffisamment solides. Les responsables de la banque centrale ont précisé qu'ils toléreraient une inflation dans une fourchette moyenne autour de leur objectif de 2 %. Aussi tout chiffre supérieur aux attentes déjà élevés va renforcer les anticipations de modification de la politique monétaire.

De leur côté, les responsables de la Banque centrale européenne décideront de l'ampleur des mesures de relance monétaire dont la zone euro a besoin pour sortir de l'ornière de la crise sanitaire pendant l'été.

Après avoir intensifié leur programme d'achat d'obligations au cours du deuxième trimestre afin de maintenir les coûts d'emprunt sous contrôle, il est temps pour les responsables de fixer un nouveau rythme pour les mois à venir.

La plupart des économistes s'attendent à ce qu'ils maintiennent le rythme actuel pour trois mois supplémentaires. Il est toutefois peu probable que le Conseil des gouverneurs fixe publiquement un objectif spécifique, ce qui oblige les investisseurs à lire entre les lignes de la déclaration de politique générale, les nouvelles prévisions économiques et la conférence de presse de la présidente Christine Lagarde à 14H30.

La volatilité pourrait donc revenir sur le marché.

EUR/GBP : L’euro devrait sortir de son enfermement

L’euro contre livre est dans une phase de consolidation depuis début Avril après une longue vague de baisse. La divergence haussière annonçait le rebond à partir du point bas à 0,8472. Depuis, la paire a établi une droite de support sur 0,8560 mais ne parvient pas à dépasser une oblique baissière.

En cas de franchissement de cette dernière, l’euro pourrait revenir sur la droite de résistance à 0,8732. Au-dessus de ce niveau, un signal haussier serait déclenché. A l’inverse, la cassure des 0,8560 mettrait la paire sous pression avec un retour sur 0,8472.

Evolution de l’euro contre livre en données quotidiennes :

