Morning Meeting Forex : Le dollar reste faible; USD/CHF, le biais est toujours négatif

L’ euro comme catalyseur de la journée en attendant l’inflation US plus tard dans la semaine

USD/CHF : La tendance reste baissière sous la MM34

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 85,8 84 AUD/USD Neutre 0,8 0,765 EUR/AUD Neutre 1,595 1,5692 MM200 en résistance EUR/CHF Neutre 1,103 1,0925 Consolidation EUR/GBP Neutre 0,873 0,856 Test support EUR/JPY Haussier 134,1 132,5 EUR/USD Haussier 1,2345 1,199 MM34 en support GBP/JPY Haussier 156,6 153,5 Consolidation GBP/USD Haussier 1,424 1,4005 Consolidation NZD/USD Neutre 0,7308 0,7115 USD/CHF Baissier 0,905 0,887 USD/CAD Baissier 1,2365 1,192 Consolidation au-dessus de 1,20 USD/JPY Neutre 109,8 108,56

Le dollar américain était à nouveau faible hier, les investisseurs attendant les données sur l'inflation américaine prévues plus tard dans la semaine, après que les données sur l'emploi plus faibles que prévu aient réduit les attentes d'une réduction rapide des mesures de stimulation de la Réserve fédérale.

Autre facteur négatif pour le billet vert : le dollar a abandonné ses premiers gains lundi après que Tass ait rapporté que le gouvernement russe pourrait ordonner aux entreprises publiques russes de passer du dollar à l'euro pour les paiements en espèces.

L'euro a atteint 1,22 dollar, rebondissant après avoir atteint son plus bas niveau en trois semaines vendredi, tandis que le dollar s'est replié à 109,20 yens, perdant de la vigueur après avoir atteint un sommet de deux mois à 110,33 à la fin de la semaine dernière.

Ces données ont contribué à maintenir les rendements obligataires américains près de leurs plus bas niveaux récents, ce qui a pesé sur le dollar, tandis que les investisseurs se tournent maintenant vers les données sur les prix à la consommation de jeudi pour trouver une nouvelle direction.

De nombreux investisseurs s'attendent désormais à ce que la Fed dévoile un plan de réduction de ses achats d'obligations dans le courant de l'année, et que la réduction effective commence au début de l'année prochaine.

Aujourd’hui c’est l’euro qui sera au centre de l’attention des opérateurs avec la publication de l'enquête ZEW sur le climat économique en Allemagne pour le mois de juin, la production industrielle allemande pour le mois d'avril mais aussi les ventes au détail au Royaume-Uni pour le mois de mai.

Le dollar suisse reprend le chemin de la baisse depuis 3 séances et une bougie vendredi annulant la tentative de rebond la veille. Les cours n’ont pas pu clôturer au-dessus de la droite de résistance à 0,9054 et de la moyennes mobile à 200 périodes.

La paire pourrait donc revenir tester le plus bas de Mai à 0,8930 et en cas de rupture le plus bas de février à 0,8870. La tendance reste baissière sous la moyenne mobile à 34 périodes descendante.

Evolution du dollar contre franc suisse en données quotidiennes :

