EUR/USD : statu quo technique avant la FED (16 juin)

Points-clés de l’article :

Graphique du cours de l’euro dollar en bougies japonaises hebdomadaires et journbalières

Le cours de l’euro dollar oscille entre le support à 1.2150$ et la résistance majeure à 1.2275$, en attendant un positionnement clair du marché sur le Dollar US (DXY)

Le cours de l’euro dollar a brutalement interrompu son rebond impulsif depuis le support à 1.17$ après avoir atteint le seuil des 1.2275$, une résistance active sur le marché depuis le printemps 2018. La tendance de l’euro dollar reste haussière tant que le support à 1.2150$ est préservé, une dynamique qui représente la surperformance actuelle des actions de la Zone Euro vis-à-vis de Wall Street, une phase de rattrapage relatif.

Malgré tout, le mouvement de l’euro dollar est avant tout influencé par les fondamentaux de l’économie des Etats-Unis, en clair, c’est la contrepartie, le Dollar US qui « fait » les mouvements actuels du taux eur usd.

Le Dollar US est en effet revenu sur ses plus bas annuels, alors que le marché peine à déterminer si la Réserve Fédérale (FED) pourrait resserrer ou non sa politique monétaire cette année.

Graphique du dollar US (DXY) face à un panier de devises majeures

Le Dollar US (DXY) est stable sur son plancher annuel, la prochaine impulsion sera dictée par la prochaine réunion de la FED le mercredi 16 juin prochain

L’analyse technique du Dollar US (DXY) face à un panier de devises majeures décrit une tendance baissière depuis le début de la crise sanitaire. En dépit de la forte reprise économique aux Etats-Unis, le Dollar US reste sur ses plus bas annuels, la FED considérant à la fois l’emploi (il manque encore 8 millions d’emplois pour revenir au niveau d’avant crise) et l’inflation (notamment la hausse du prix des matières premières) pour l’orientation à venir de sa politique monétaire. Le marché sera davantage fixé lors de la décision monétaire annoncée le mercredi 16 juin. Soit le Dollar US casse son support et alors l’euro dollar tendra vers les 1.2450$, soit il valide un point bas et l’euro dollar reviendra sur le support à 1.20$.