Morning Meeting Forex : Le dollar se replie après les NFP; EUR/CHF, la consolidation se poursuit

Points clés de l’article :

Le dollar se replie après la déception du rapport sur l’emploi

EUR/CHF : La consolidation se poursuit au-dessus de 1,0925

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 85,5 83 AUD/USD Neutre 0,8 0,7675 EUR/AUD Neutre 1,595 1,5692 MM200 en résistance EUR/CHF Neutre 1,103 1,0925 Consolidation EUR/GBP Neutre 0,873 0,856 Test support EUR/JPY Haussier 137,5 132,5 EUR/USD Haussier 1,2345 1,199 MM34 en support GBP/JPY Haussier 156,6 153,5 Consolidation GBP/USD Haussier 1,424 1,4005 Consolidation NZD/USD Neutre 0,7308 0,7115 USD/CHF Baissier 0,905 0,887 USD/CAD Baissier 1,2365 1,192 Consolidation au-dessus de 1,20 USD/JPY Neutre 109,8 108,56

Le dollar se replie après la déception du rapport sur l’emploi

L'indice dollar s’est replié vendredi après avoir atteint un sommet de trois semaines et a enregistré des pertes modérées. Le dollar a abandonné ses gains et s'est retourné à la baisse après que les chiffres de l'emploi en mai aux États-Unis aient augmenté moins que prévu, ce qui a atténué les spéculations selon lesquelles la Fed commencerait bientôt à réduire ses achats d'obligations. La baisse des rendements des T-notes vendredi a également pesé sur le dollar.

Vendredi, l'EUR/USD s'est redressé après avoir touché un plus bas de trois semaines et a progressé modérément. Le rapport sur les salaires de mai aux États-Unis, plus faible que prévu, a pénalisé le dollar et donné un coup de pouce à l'EUR/USD. La paire USD/JPY s'est repliée vendredi d'un sommet de quatre semaines et a enregistré des pertes modérées, la faiblesse des rendements des obligations ayant soutenu les gains du yen.

Le rapport sur l'emploi en mai aux États-Unis a été mitigé pour le dollar. Du côté négatif, les emplois non agricoles ont augmenté de 559 000, ce qui est inférieur aux attentes de 675 000. En revanche, le taux de chômage de mai a baissé de 0,3 % pour atteindre son plus bas niveau en 14 mois, à 5,8 %, ce qui montre un marché du travail plus solide que les prévisions de 5,9 %.

Ce week-end La secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, a évoqué une hausse des taux. Elle a déclaré que la proposition de dépenses de 4 000 milliards de dollars du président Joe Biden serait positive pour le pays, même si elle entraîne une hausse des taux d'intérêt. Le débat sur la hausse des taux est donc ouvert

"Si nous nous retrouvons avec un environnement de taux d'intérêt légèrement plus élevé, ce serait en fait un avantage du point de vue de la société et du point de vue de la Fed", a déclaré Mme Yellen à Bloomberg. "Nous luttons contre une inflation trop faible et des taux d'intérêt trop bas depuis une décennie", a-t-elle ajouté. Ces propos soutiennent le billet vert ce matin

Cette semaine, réunion de la Banque du Canada et l'on s'attend généralement à ce qu'elle maintienne sa politique après avoir réduit ses achats d'actifs en avril. La semaine prochaine sera chargée pour l'euro avec l'annonce de la politique monétaire de la Banque centrale européenne, le ZEW allemand et le rapport sur la production industrielle.

EUR/CHF : La consolidation se poursuit au-dessus de 1,0925

L’euro contre franc suisse se maintient proche du support composé par le retracement Fibonacci de 61,8% qui tient depuis le début du mois de Mai à 1,0925. Les rebonds restent limités sur le retracement de 38,2%. La paire se situe donc dans une phase de consolidation horizontale

La tendance de moyen terme reste haussière au-dessus de la moyenne mobile à 200 périodes et de l’oblique ascendante. Le dépassement du dernier sommet et niveau psychologique à 1,1000 donnerait un signal positif signalant la fin de cette consolidation pour une reprise vers 1,1075

Evolution de l’euro contre franc suisse en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE