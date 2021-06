Morning Meeting Forex : Les regards tournés vers l’emploi; USD/JPY : dynamique positive

Points clés de l’article :

Les forts chiffres d’hier provoquent des débouclages avant le NFP

USD/JPY : Le dollar yen dans une dynamique haussière

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 85,5 83 AUD/USD Neutre 0,789 0,7675 EUR/AUD Neutre 1,595 1,5692 MM200 en résistance EUR/CHF Neutre 1,103 1,0925 Consolidation EUR/GBP Neutre 0,873 0,856 EUR/JPY Haussier 137,5 132,5 EUR/USD Neutre 1,2345 1,199 GBP/JPY Haussier 156,6 153,5 GBP/USD Neutre 1,424 1,4005 Consolidation NZD/USD Neutre 0,7308 0,7115 Test support USD/CHF Neutre 0,905 0,887 MM200 en résistance USD/CAD Baissier 1,2365 1,192 Consolidation au-dessus de 1,20 USD/JPY Neutre 109,8 108,56

Le dollar est perché près de ses plus hauts niveaux sur plusieurs semaines ce matin, profitant de ses gains les plus importants depuis environ un mois après que de solides données sur l'emploi aient attiré l'attention des investisseurs sur la force de la reprise américaine et sur la possibilité qu'elle entraîne un resserrement de la politique monétaire.

Le prochain test aura lieu plus tard dans la journée, lors de la publication des chiffres de l'emploi non agricole aux États-Unis. Le consensus de la Bourse prévoit qu'environ 650 000 emplois ont été créés en mai, bien que le "chiffre chuchoté" par les traders soit plus élevé, plus proche de 800 000.

Les chiffres de l'emploi dans le secteur privé, qui ne sont pas toujours fiables, ont été très positifs hier, avec une augmentation de 978 000 emplois, contre des prévisions de 650 000, ce qui a fait grimper le dollar. Cela a suffit à entraîner un débouclement des positions vendeuses et mettre en garde contre un chiffre fort cet après-midi.

Le dollar est en hausse, il atteint un sommet de trois semaines à 1,2110 USD par euro et a augmenté de la même manière pour atteindre un sommet de deux mois à 110,30 yens. Les gains ont dépassé 1 % par rapport à l'Aussie et au kiwi, qui sont tombés sur leur plus bas niveau depuis des semaines.

Le yuan chinois s'est affaibli au-delà de 6,4 pour un dollar dans les premiers échanges en Asie, tandis que les autres mouvements n'ont été que légers, les marchés attendant maintenant les chiffres de l'emploi, attendus à 14h30, avec des échanges d'options montrant qu'ils devraient déclencher la volatilité.

USD/JPY : Le dollar yen dans une dynamique haussière

Le dollar yen évolue dans un canal haussier depuis son point bas le 23 Avril qui mettait fin à la correction de la vague de hausse précédente. Les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes ascendantes confirment la tendance haussière. Les cours pourraient donc revenir vers les plus hauts annuels à 110,96.

La rupture du canal invaliderait ce scénario et pourrait voir la paire revenir sur le support à 108,35.

Evolution du dollar contre yen en données quotidiennes :

