Morning Meeting Forex : Le dollar se stabilise dans l’attente du chômage, EUR/USD : vers 1,2350

Points clés de l’article :

Stabilité du dollar, la RBA maintient sa politique monétaire inchangée

L’ euro dollar respire dans une tendance haussière

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 85,5 83 AUD/USD Neutre 0,789 0,7675 EUR/AUD Neutre 1,595 1,5692 MM200 en résistance EUR/CHF Neutre 1,103 1,0925 Consolidation EUR/GBP Neutre 0,873 0,856 EUR/JPY Haussier 137,5 132,5 EUR/USD Haussier 1,2345 1,199 MM34 en support GBP/JPY Haussier 156,6 153,5 GBP/USD Haussier 1,424 1,4005 Consolidation NZD/USD Neutre 0,7308 0,7115 USD/CHF Baissier 0,905 0,887 USD/CAD Baissier 1,2365 1,192 Consolidation au dessus de 1,20 USD/JPY Neutre 109,8 108,56

Stabilité du dollar, la RBA maintient sa politique monétaire inchangée

L'indice dollar a enregistré des gains modestes hier. Les données économiques plus faibles que prévu de la zone euro ont fait pression sur l'EUR/USD et ont donné un coup de pouce au dollar. Des données plus faibles que prévu sur les ventes au détail en Allemagne ont fait baisser les rendements des bunds et mis la pression sur l'EUR/USD. Par ailleurs, les commentaires de la BOJ mercredi ont été favorables au yen et au dollar. M. Adachi, membre du conseil d'administration de la BOJ, a déclaré mercredi que "si la Fed discute de la réduction de son programme d’achats d’actifs et que le yen se renforce, il est possible que la BOJ discute d'une action".

Le rapport du Livre beige de la Réserve fédérale a confirmé ce que les investisseurs savaient déjà, à savoir que l'économie a progressé à un rythme plus rapide en avril et en mai. Ce rapport a suscité peu de réactions, car l'attention se porte maintenant sur les chiffres de l'emploi non agricole vendredi. L'économie s'améliore, mais la croissance de l'emploi a nettement ralenti en avril. Aujourd’hui, les chiffres hebdomadaires et les chiffres ADP donneront une première indication sur les embauches.

La Banque d'Angleterre, la Banque du Canada et la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande sont les premières à inverser leur politique monétaire, soit en réduisant leurs achats d'actifs, soit en prévoyant une hausse plus rapide des taux.

La banque centrale d’Australie elle a choisi de maintenir sa politique actuelle. L'économie s'améliore, mais la RBA a maintenu son biais dovish en raison de données mitigées. La croissance du PIB au premier trimestre a été plus forte que prévu, mais la contraction des ventes au détail a été plus importante. Il est intéressant de noter qu'alors que la Reserve Bank of New Zealand est moins accommodante que la RBA, le dollar néo-zélandais a été la devise la moins performante.

L’euro dollar respire dans une tendance haussière

L’euro a ralenti sa progression et se situe dans une phase de respiration mais reste dans une tendance haussière. La moyenne mobile à 34 périodes est ascendante et agit comme support depuis plusieurs séances. Tant que l’on reste au-dessus le scénario de voir les cours rejoindre la résistance à 1,2350 est le plus probable.

Ce scénario serait remis en cause sur clôture sous la droite de support à 1,2120. Dans ce cas une correction se mettrait en place vers la droite de polarité à 1,1990.

Les chiffres du chômage demain seront certainement le catalyseur pour sortir la paire de cette consolidation.

Evolution de l’euro contre dollar en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE