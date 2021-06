Morning Meeting Forex : La lire Turque s’effondre; EUR/JPY : vers 137,50 ?

Points clés de l’article :

Chute de la Lire turque, débat sur les taux en Angleterre

EUR/JPY : L’ euro yen dans une tendance haussière bien affirmée

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 85,5 83 AUD/USD Neutre 0,789 0,7675 EUR/AUD Neutre 1,595 1,5692 MM200 en résistance EUR/CHF Neutre 1,103 1,0925 Consolidation EUR/GBP Neutre 0,873 0,856 EUR/JPY Haussier 137,5 132,5 EUR/USD Haussier 1,2345 1,199 MM34 en support GBP/JPY Haussier 156,6 153,5 GBP/USD Haussier 1,424 1,4005 Test résistance NZD/USD Neutre 0,7308 0,7115 USD/CHF Baissier 0,905 0,887 USD/CAD Baissier 1,2365 1,192 Consolidation au-dessus de 1,20 USD/JPY Neutre 109,8 108,56

L'indice dollar a enregistré mardi des gains modestes. La hausse des rendements des T-notes a soutenu le dollar, le rendement des T-notes à 10 ans ayant atteint son plus haut niveau depuis une semaine. Les gains du dollar ont été limités par la hausse des contrats à terme sur les indices boursiers américains, qui a réduit la demande de liquidités pour le dollar. Par ailleurs, les monnaies des pays exportateurs de pétrole brut, à savoir le Canada, la Norvège et la Russie, se sont renforcées par rapport au dollar, après que les prix du pétrole brut aient atteint leur plus haut niveau depuis deux ans et demi.

En Angleterre, le débat autour d’une hausse des taux se manifeste. La Banque d'Angleterre a fait part de son malaise concernant le marché immobilier britannique après que Nationwide Building Society ait déclaré que les prix augmentaient à leur rythme le plus rapide depuis 2014.

Alors que le principal indicateur d'inflation de la BOE est resté en dessous de l'objectif de 2 % pendant un an et demi, les responsables politiques s'attendent à ce qu'il culmine autour de 2,5 % d'ici la fin de l'année, alimenté par l'épargne accumulée pendant la pandémie.

Dans les devises émergentes, La lire Turque est tombée à un niveau record face au dollar américain après que le président turc Recep Tayyip Erdogan a renouvelé ses appels à une baisse des taux d'intérêt, faisant une vague référence aux mois d'été comme date cible.

EUR/JPY : L’euro yen dans une tendance haussière bien affirmée

L’euro yen affiche une progression régulière avec peu de respiration. Les cours sont soutenus par la moyenne mobile ascendante à 13 périodes. La tendance est bien haussière et l’euro yen a établi un support à 133,60 qui pourrait lui permettre de poursuivre sa hausse. L’objectif est un retour sur le plus haut de 2018 à 137,5.

Toutefois sur l’unité de tems hebdomadaire le RSI se situe dans une zone de net surachat. Un retour sous 133,60 amènerait une correction vers la droite de support à 132,50 qui correspond au passage de la moyenne mobile à 34 périodes.

Evolution de l’euro contre yen en données quotidiennes :

