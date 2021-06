Morning Meeting Forex : La Chine freine le Yuan; le GBP/USD touche un plus haut de 3 ans

Points clés de l’article :

La Chine tente de freiner la hausse de sa devise, le dollar repart à la baisse

GBP/USD : Le câble à un plus haut de 3 ans

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 85,5 83 AUD/USD Neutre 0,789 0,7675 EUR/AUD Neutre 1,595 1,5692 MM200 en résistance EUR/CHF Neutre 1,103 1,0925 Consolidation EUR/GBP Neutre 0,873 0,856 Test support EUR/JPY Haussier 137,5 132,5 EUR/USD Haussier 1,2345 1,199 MM34 en support GBP/JPY Haussier 156,6 153,5 GBP/USD Haussier 1,424 1,4005 Test résistance NZD/USD Neutre 0,7308 0,7115 USD/CHF Baissier 0,905 0,887 USD/CAD Baissier 1,2365 1,192 Consolidation au dessus de 1,20 USD/JPY Neutre 109,8 108,56

La livre a touché son niveau le plus élevé en trois ans, les traders pariant que la reprise économique du Royaume-Uni s'accélérera avec le déploiement des vaccins contre le coronavirus.

La livre sterling a dépassé un précédent sommet établi en février, portant ses gains cette année à 4,2 %. Selon les données recueillies par Bloomberg et l'université Johns Hopkins, les trois quarts de la population britannique seront couverts par un vaccin à deux doses d'ici un mois, au rythme actuel des inoculations.

L'amélioration des perspectives de croissance alimente également les spéculations selon lesquelles la Banque d'Angleterre rejoindra ses homologues du Canada et de la Nouvelle-Zélande en signalant qu'elle pourrait commencer à relever ses taux d'intérêt l'année prochaine.

Le dollar a légèrement baissé et le yuan offshore est resté stable suite aux derniers efforts de la Chine pour contenir la monnaie. Lundi, les institutions financières ont reçu l'ordre de conserver une plus grande partie de leurs réserves en devises étrangères auprès de la banque centrale afin de limiter les ventes, après que le yuan ait atteint son plus haut niveau en quatre ans, à 6,3674 pour un dollar américain.

L'ordonnance de lundi a fait passer de 5 à 7 % le montant des réserves en devises étrangères que les banques doivent conserver en dépôt auprès de la PBOC. Ce changement, le premier depuis 2007, permettra de bloquer environ 20 milliards de dollars sur les 1 000 milliards de dollars de réserves en devises étrangères des banques.

Le dollar australien a réduit ses gains après que la banque centrale ait laissé ses principaux paramètres politiques inchangés.

La journée sera rythmée par plusieurs chiffres économiques après la fermeture de 3 jours aux Etats Unis : Taux de chômage en Allemagne et d’inflation en Europe ce matin puis ISM et PMI aux Etats Unis cet après-midi.

La livre a touché un plus haut de 3 ans ce matin mais doit confirmer avec une clôture au-dessus du sommet précèdent à 1,4242 pour se diriger vers le plus haut de 2018 à 1,4375. Un échec su 1,4242 pourrait donner lieu à une respiration sans remettre en cause sa tendance.

La tendance est en effet haussière avec des cours qui évoluent au-dessus des moyennes mobiles à 13 et 34 périodes ascendantes.

Cette dynamique positive de moyen terme serait invalidée sous la droite de polarité à 1,4005.

Evolution de la livre contre dollar en données quotidiennes :

