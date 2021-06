EUR/CHF : le PIB suisse se contracte de 0,5% au premier trimestre

SUJETS ÉVOQUÉS DANS CETTE ANALYSE DE LA PAIRE EUR/CHF

L'économie suisse recule mais l’OCDE prévoit une croissance du PIB de 3,2% en 2021

EUR/CHF : la paire consolide dans un range

Le PIB suisse s'est contracté de 0,5% au premier trimestre, après une hausse de 0,1% au trimestre précédent, plombé par la baisse des dépenses des ménages lors du second confinement. Par comparaison, il avait progressé de 0,1% au dernier trimestre 2020. La restauration et l'hôtellerie ont affiché la plus forte baisse, chutant de 30,4% tandis que le secteur de l'art, du divertissement et des loisirs a fléchi de 5,1%.

Les économistes expliquent que le durcissement des mesures prises par les autorités pour endiguer la crise pandémique ont eu raison de l'embellie de la croissance fin 2020, ce qui a généré une chute abrupte de la consommation des ménages.

Par contre, la reprise bien ancrée de l'industrie a permis de limiter une contraction du PIB qui aurait été encore plus forte. Et surtout, la croissance ne s'est pas effondrée comme cela a été le cas il y a douze mois.

L'OCDE prévoit une croissance du PIB de 3,2% en 2021 et de 2,9% en 2022. L'institution remarque l'amélioration des perspectives sur le marché du travail et le rebond de la consommation dans le pays.

GRAPHIQUE DE L’EUR/CHF EN DONNÉES JOURNALIERES

Côté graphique, le franc suisse se renforce et les prix tentent une nouvelle fois d’enfoncer leur support à 1,0970. A moyen terme, le marché est enfermé dans un canal baissier, ainsi le franchissement de la borne haute vers 1,1025 permettrait de relancer la dynamique haussière pour rallier les 1,1100.

A plus court terme, la paire consolide dans un range entre 1,1000 et 1,0930. De ce fait, la rupture d’une des deux bornes devrait donner le coup d’envoi du prochain mouvement directionnel. La cassure de la borne haute renforcerait les perspectives haussières avec une sortie du canal afin de déclencher une nouvelle jambe de hausse.

En revanche, une incursion sous les 1,0930 ne serait pas de bon augure pour le franc suisse qui risquerait de s’apprécier face à l’euro malgré les interventions de la BNS. Les responsables de la Banque nationale suisse estiment que la valorisation toujours élevée du franc toujours justifie la politique monétaire expansive actuelle. Par ailleurs, le taux de change a un impact significatif tant sur l'inflation que sur la croissance économique.

