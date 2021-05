Morning Meeting Forex : Le Yuan à un plus haut de 3 ans; Le USD/JPY sort de sa léthargie

#Kuroda (Bank of Japan) ce matin Les achats d'ETF sont toujours nécessaires, nous ne considérons pas d'arrêt pour l'instant (et ajoute qu'il ne voit aucun problème avec une divergence des politiques monétaires mondiales) https://t.co/RVjXyYl9ok

#Dollar #forexsignals US Dollar : Net rebond du dollar sur son support et cassure d'une oblique baissière après les chiffres du déflateur Graphique DXY 4H : https://t.co/bZNMyVAK1V

Inflation US / Taux Plus haut d'un mois et demi pour le #USDJPY --> https://t.co/tfA7ZRCSW2