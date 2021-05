Morning Meeting Forex : Le dollar revient sur son support ; EUR/CHF, la consolidation se poursuit

Points clés de l’article :

Un dollar faible reste la règle sur les marchés

EUR/CHF la consolidation se poursuit au-dessus du retracement Fibonacci de 61,8%

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 85,5 83 AUD/USD Neutre 0,789 0,7675 EUR/AUD Neutre 1,588 1,542 Doji sous MM200 EUR/CHF Neutre 1,103 1,0925 EUR/GBP Neutre 0,873 0,856 EUR/JPY Haussier 137,5 131 Résistance intermédiare 133,44 EUR/USD Haussier 1,2245 1,199 Test résistance GBP/JPY Haussier 154,8 153,3 GBP/USD Haussier 1,424 1,4005 NZD/USD Neutre 0,7308 0,7115 USD/CHF Baissier 0,91 0,887 USD/CAD Neutre 1,2365 1,192 USD/JPY Neutre 109,8 108,35

L'indice dollar a évolué lundi en légère baisse et teste ce matin un support à 89,65. Une reprise des actions lundi a réduit la demande de liquidités pour le dollar. La baisse des rendements des T-notes lundi a également exercé une pression sur le billet vert ainsi que les données économiques américaines et les commentaires de la Fed.

Lundi, l'EUR/USD a progressé modérément grâce à l'accélération du rythme des vaccinations européennes, bien que les gains aient été limités après la baisse des rendements des bunds allemands suite aux commentaires dovish du vice-président de la BCE, M. Guindos. La paire USD/JPY a baissé modérément, le yen s'étant renforcé suite aux commentaires optimistes du gouverneur de la BOJ, M. Kuroda.

Les données économiques américaines de lundi ont été baissières pour le dollar après que l'indice d'activité nationale de la Fed de Chicago ait baissé de -1,47 à 0,24, plus faible que les attentes d'une baisse à 1,20.

Les commentaires de la Fed ont été négatifs pour le dollar. Le gouverneur de la Fed, M. Brainard, a déclaré que les attentes en matière d'inflation restent "extrêmement bien ancrées" et que l'inflation devrait commencer à baisser plus tard dans l’a année, lorsque les "effets de base" s'estomperont. Par ailleurs, le président de la Fed de Saint-Louis, M. Bullard, a déclaré que nous ne sommes "pas encore tout à fait prêts" à parler de la réduction progressive des achats d'obligations.

Le rendement du T-note à 10 ans est tombé à son plus bas niveau depuis une semaine et demie, à 1,594 %, ce qui a affaibli le différentiel de taux d'intérêt et a été négatif pour le dollar.

EUR/CHF la consolidation se poursuit au-dessus du retracement Fibonacci de 61,8%

L’euro franc suisse a enregistré un retracement de 61,8% de sa dernière vague de hausse et se stabilise au-dessus maintenant une tendance de moyen terme positive. A court terme depuis le 11 mai, es cours sont entrés en consolidation entre le retracement et le dernier sommet à 1,2029.

Au-dessus de ce dernier niveau, la tendance haussière reprendrait vers 1,1075 puis vers la forte zone de résistance entre 1,1120 et 1,1150. Sous le retracement Fibonacci déjà testé à deux reprises à 1,0925, les cours pourraient se diriger vers la moyenne mobile à 200 périodes.

Evolution de l’euro contre France suisse en données quotidiennes :

