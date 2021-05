Morning Meeting Forex : La faiblesse du dollar se poursuit, EUR/USD : résistance à 1,2244

Points clés de l’article :

Le dollar revient sur son support avant la publication des PMI

EUR/USD : L’ euro au contact de sa résistance à 1,2244

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 85,5 83 AUD/USD Neutre 0,789 0,7675 EUR/AUD Haussier 1,588 1,542 Franchissement résistance 1,5692 EUR/CHF Neutre 1,1075 1,0925 Rebond vers résistance oblique EUR/GBP Neutre 0,873 0,8588 EUR/JPY Haussier 137,5 131 Résistance intermédiaire 133,44 EUR/USD Haussier 1,2245 1,199 Test résistance GBP/JPY Haussier 156,26 155,4 GBP/USD Haussier 1,424 1,4005 NZD/USD Neutre 0,7308 0,7115 USD/CHF Baissier 0,91 0,887 USD/CAD Neutre 1,2365 1,192 USD/JPY Neutre 109,8 108,35

Le dollar revient sur son support avant la publication des PMI

L’EUR/USD a progressé jeudi à la suite de données économiques meilleures que prévu dans la zone euro. La hausse des rendements des bunds allemands a également soutenu les gains de la devise européenne. La paire USD/JPY a baissé jeudi, les données commerciales japonaises ayant soutenu le yen.

Les données économiques américaines de jeudi ont été mitigées pour le dollar. Du côté positif, les demandes hebdomadaires initiales d'allocations de chômage ont diminué de 34 000 pour atteindre leur plus bas niveau en 14 mois (444 000), ce qui montre que le marché du travail est plus fort que prévu (450 000). De plus, les indicateurs avancés pour avril ont augmenté de +1,6 % mensuel, ce qui est plus fort que les attentes de +1,3 % et la plus grande augmentation en 9 mois. À l'inverse, l'enquête de la Fed de Philadelphie sur les perspectives d'affaires de mai a chuté de 18,7 à 31,5, ce qui est très inférieur aux attentes de 41,5. Suite à ce chiffre dont la faiblesse a surpris, le dollar américain s'est échangé à la baisse contre toutes les principales devises, les rendements du Trésor ayant diminué, abandonnant tous les gains de la veille. Le rendement du T-note à 10 ans a baissé jeudi de -4,1 pb à 1,630 %, ce qui a affaibli les écarts de taux d'intérêt du dollar.

Alors que les décideurs politiques ont déclaré que les discussions sur la réduction de la dette pourraient commencer en juin, les récentes données décevantes peuvent retarder ces plans.

Bien que personne ne remette en question la durabilité de la reprise américaine, rien n'indique que la dynamique s'accélère.

Aujourd’hui, sera une journée chargée pour les cambistes avec les rapports sur les PMI qui doivent être publiés aux quatre coins du monde.

L'EUR/USD s'est légèrement redressé jeudi en raison de la vigueur des données économiques de la zone euro. La production de la construction en mars dans la zone euro a augmenté de +2,7% mensuel, la plus forte hausse en 7 mois. De plus, l'indice des prix à la consommation allemand a augmenté de 5,2 % en glissement annuel.

EUR/USD : L’euro au contact de sa résistance à 1,2244

L’euro contre dollar a annulé sa séance négative de la veille et revient sur sa résistance à 1,2244. La tendance est haussière avec des moyennes mobiles à 13 et 34 périodes alignées à la hausse. La bougie baissière de mercredi n’est qu’une respiration logique au contact de la résistance.

Le franchissement de 1,2244 permettrait une poursuite de la hausse vers 1,2350. L’invalidation se situe sous le dernier creux à 1,2050 et la tendance se retournerait sous 1,1990, droite de polarité et passage de la moyenne mobiles à 200 périodes.

Evolution des cours de l’euro contre dollar en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE