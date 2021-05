Morning Meeting Forex : Les minutes du FOMC surprennent les marchés ; USD/CHF, rebond à confirmer

Points clés de l’article :

Les minutes de la Fed surprennent les marchés et relancent le dollar

USD/CHF : La séance positive d’hier interrompt la vague de baisse sans inverser encore la tendance

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 85,5 83 AUD/USD Neutre 0,789 0,7675 EUR/AUD Haussier 1,588 1,542 Franchissement résistance 1,5692 EUR/CHF Neutre 1,1075 1,0925 Rebond vers résistance oblique EUR/GBP Neutre 0,873 0,8588 EUR/JPY Haussier 137,5 131 EUR/USD Haussier 1,2245 1,199 Rejet résistance GBP/JPY Haussier 156,26 155,4 GBP/USD Haussier 1,424 1,4005 NZD/USD Neutre 0,7308 0,7115 USD/CHF Neutre 0,91 0,887 Avalement haussier USD/CAD Neutre 1,2365 1,192 Etoile du matin USD/JPY Neutre 109,8 108,35

L'indice du dollar s'est remis mercredi de son plus bas niveau de presque 3 mois et a progressé modérément. La chute des contrats à terme sur les indices boursiers américains a suscité une demande de liquidités pour le dollar. Les gains du dollar se sont accélérés après la publication du procès-verbal de la réunion du FOMC des 27 et 28 avril, qui a indiqué que certains membres seraient ouverts à la discussion sur la réduction des achats d'actifs.

Le compte rendu de la dernière réunion de politique générale de la Réserve fédérale montre que les responsables font preuve d'un optimisme prudent à l'égard de la reprise économique américaine, et certains ont déclaré qu'ils seraient disposés à réduire le programme d'achat d'obligations de la banque "à un moment donné". Le spectre de l'inflation continue cependant de planer, même si les responsables politiques américains s'en tiennent au scénario selon lequel les pressions sur les prix sont transitoires. Cette déclaration a suffi à relancer le dollar et les anticipations de réduction du programme d’achats d’actifs plus tôt que prévu avec un rendement du T-note à 10 ans qui a augmenté de +4,9 pb à 1,686%.

Mercredi, les commentaires du président de la Fed de Saint-Louis, M. Bullard, ont été positifs pour le dollar lorsqu'il a déclaré que les États-Unis connaissaient un "grand boom économique" et je ne serais pas surpris si l'estimation du PIB américain pour 2021, soit 6,5 %, était revue à la hausse.

La Banque centrale européenne est également relativement optimiste quant aux perspectives de la région, bien que les risques pour la stabilité financière augmentent en raison de la surévaluation des actifs. L'inflation au Royaume-Uni a doublé en avril et devrait alimenter les spéculations sur le moment où la Banque d'Angleterre pourrait lever le pied sur le programme de relance.

USD/CHF : La séance positive d’hier interrompt la vague de baisse sans inverser encore la tendance

Le dollar franc suisse a enregistré hier une bougie en avalement haussier qui vient interrompre la baisse en cours. Pour inverser la tendance il va falloir que la paire franchisse plusieurs obstacles : la moyenne mobile à 200 périodes puis le récent sommet à 0,9042. Le RSI pourrait alors afficher une divergence haussière qui confirmerait cette reprise en franchissant sa résistance à 44. Le support se situe sur 0,8960.

Pour l’instant toutefois, la tendance reste baissière sous les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes descendantes.

Mon avis passe à neutre sur la paire en attendant les prochaines séances

Evolution du dollar contre franc suisse en données quotidiennes :

