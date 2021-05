Morning Meeting Forex : A suivre l’inflation aujourd’hui, EUR/USD : L’euro à un plus haut de 3 mois

Points clés de l’article :

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 85,5 83 AUD/USD Neutre 0,789 0,7675 EUR/AUD Haussier 1,57 1,542 Franchissement résistance EUR/CHF Neutre 1,1075 1,0925 Rebond vers résistance 1,0990 EUR/GBP Neutre 0,873 0,8588 EUR/JPY Haussier 137,5 131 Franchissement résistance 133,12 EUR/USD Haussier 1,2245 1,199 Test résistance GBP/JPY Haussier 156,26 154,4 GBP/USD Haussier 1,424 1,4005 NZD/USD Neutre 0,7308 0,7115 USD/CHF Baissier 0,91 0,887 USD/CAD Baissier 1,2365 1,192 Plus bas de 5 ans USD/JPY Neutre 109,8 108,35

Euro, Livre et dollar canadien attirent les investisseurs

Le billet vert s'est échangé à la baisse contre toutes les principales devises, suite à des données plus faibles sur le logement. Les permis de construire ont augmenté de 0,3 % au mois d'avril, contre 1,7 % en mars, tandis que les mises en chantier ont chuté de 9,5 %. Entre la faible croissance de l'emploi, la baisse des dépenses, le ralentissement de l'activité manufacturière dans la région de New York et maintenant le logement, ce n'était qu'une question de temps avant que le dollar ne soit vendu sur tous les fronts, car ces rapports renforcent la réticence de la Réserve fédérale à répondre aux pressions croissantes sur les prix. Au moment où la reprise mondiale prend de l'ampleur, le dollar devrait sous-performer.

L'euro a atteint son plus fort niveau en près de 3 mois par rapport au dollar américain. L'assouplissement des restrictions dans plusieurs pays européens relance la demande d'euros. Le sommet de février à 1,2243 est le niveau de résistance le plus proche et nous pensons qu'il sera facilement franchi et que l'EUR/USD se dirigera vers 1,23. La paire GBP/USD a également clôturé sur des sommets de 3 mois. Le Royaume-Uni a créé 84 000 nouveaux travailleurs au mois de février. Le taux de chômage est passé de 4,9 % à 4,8 %.

Le dollar canadien est l’autre devise forte atteignant un plus haut de 6 ans contre dollar américain.

L'inflation sera le principal point de mire des prochaines 24 heures avec la publication des rapports sur les prix à la consommation en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni, dans la zone euro et au Canada.

EUR/USD : L’euro rejoint une résistance à 1,2244

L’euro est dans une tendance haussière qui lui permet de revenir sur son niveau le plus haut depuis 3 mois à 1,2244. La paire est restée au-dessus des moyennes mobiles ascendantes à 13 et 34 périodes. Cette dernière sert de support dynamique depuis la mi-avril.

Même si la résistance à 1,2244 pourrait donner lieu à une respiration, la probabilité de voir la devise européenne se diriger vers le plus hauts niveaux annuel à 1,2350 reste le scénario principal. Ce biais haussier serait invalidé sous le dernier creux de marché à 1,2050.

Evolution de l’euro contre dollar en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE