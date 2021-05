EUR/JPY, GBP/JPY : Le yen dans une tendance négative

Points clés de l’article :

Un PIB trimestriel japonais décevant

L’ euro contre yen rejoint un plus haut de plus de 2 ans

GBP/JPY : Un potentiel de hausse vers 156,62

Un PIB trimestriel japonais décevant

Le PIB du 1er trimestre a été légèrement plus faible que prévu à -1,3% trimestriel(consensus -1,1%). L'économie japonaise s'est contractée plus que prévu au premier trimestre, en raison de la lenteur de la mise en place du vaccin et des nouvelles infections par le virus Covid-19, qui ont pesé sur les dépenses de restauration et d’habillements, suscitant des inquiétudes quant au retard du pays par rapport aux autres nations qui émergent de la pandémie.

Les dépenses d'investissement ont également chuté de manière inattendue et la croissance des exportations a fortement ralenti, signe que la troisième plus grande économie du monde se bat pour trouver les moteurs qui la sortiront du marasme.

Ces résultats médiocres et la prolongation de l'état d'urgence ont accru le risque que le Japon connaisse une nouvelle contraction au cours du trimestre actuel et retombe en récession, définie comme deux trimestres consécutifs de récession.

La Banque du Japon n'a plus beaucoup d'options, les données ont eu peu d'influence sur l'USD/JPY, qui est largement guidé par les rendements américains mais ont donné lieu à un affaiblissement de la devise japonaise contre les devises à risque.

L’euro contre yen rejoint un plus haut de plus de 2 ans

L’euro contre yen teste la résistance définie par le plus haut de septembre 2018 à 133,12. La tendance est bien haussière avec des moyennes mobiles à 13 et 34 périodes ascendantes. Même si l’écart des cours avec cette dernière pourrait donner lieu à une respiration, la hausse pourra se poursuivre une fois franchie les 133,12 vers le plus haut de Février 2018 à 137,50.

Une clôture sous 130,98 invaliderait ce scénario positif

Evolution de l’euro contre yen en données quotidiennes :

GBP/JPY : Un potentiel de hausse vers 156,62

Le franchissement de l’oblique baissière fin avril donnait le signal de la fin de la correction débutée au début de ce même mois. Cette reprise de la progression de la livre était confirmée aussi par les moyennes mobiles qui redevenaient ascendantes. La paire GBP/JPY se dirige vers les plus hauts de janvier 2018 à 156,62.

L’invalidation de ce biais haussier se situe sous la droite de polarité à 153,42.

Evolution de la livre contre yen en données quotidiennes :

Twitter @CDamestoy

POURSUIVRE VOTRE LECTURE