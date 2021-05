Morning Meeting Forex : Le dollar repart à la baisse, EUR/CHF, stabilisation au-dessus d’un retracement Fibonacci

Points clés de l’article :

Des indicateurs aux Etats Unis moins encourageants pénalisent le dollar

EUR/CHF :Tendance neutre entre 1,0927 et 1,0988

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 85,5 83 AUD/USD Neutre 0,789 0,7675 EUR/AUD Neutre 1,57 1,542 EUR/CHF Neutre 1,1075 1,0925 Retour sur retracement 61,8% EUR/GBP Neutre 0,873 0,8588 EUR/JPY Haussier 133,12 130,7 EUR/USD Haussier 1,2245 1,199 GBP/JPY Haussier 156,26 148,5 GBP/USD Haussier 1,424 1,4005 NZD/USD Neutre 0,7308 0,7115 USD/CHF Baissier 0,91 0,887 USD/CAD Baissier 1,2365 1,206 USD/JPY Haussier 110,95 108,35

Le dollar a subi la faiblesse des données économiques vendredi, les devises dites à risque et les actions poursuivant leur progression. Les dépenses de consommation ont stagné au mois d'avril après avoir explosé en mars. En excluant les prix des automobiles, qui ont augmenté de manière significative ces derniers mois, les dépenses ont connu une baisse inattendue de -0,8% contre 0,7% prévu. La croissance de la production industrielle a également ralenti et l'indice du sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan a plongé à 82,8 contre 88,3. Le rendement des obligation américaines à 10 ans a baissé suite à ces chiffres de -1,8 pb à 1,639%, ce qui affaiblit les écarts de taux d'intérêt avec les autres devises et est négatif pour le dollar.

Malgré ces indicateurs qui montrent un ralentissement de la reprise aux Etats Unis ce mois-ci, ce sont les devises à bêta élevé comme l'euro, les dollars canadien, néo-zélandais et australien qui en profitent le plus. Les prix des matières premières sont élevés et l'inflation est généralement un problème plus important pour les banques centrales de ces pays. La zone euro commence à assouplir ses restrictions avec une vaccination qui va bon train. Ces facteurs font que les taux à long terme remontent et soutiennent ces devises.

Le dollar canadien, malgré des restrictions en vigueur dans la majorité du pays, est l'une des devises les plus fortes, car la Banque du Canada, qui a été l'une des premières à réduire sa politique accommodante, a envoyé un signal très fort au marché sur la confiance dans la reprise.

EUR/CHF :Tendance neutre entre 1,0927 et 1,0988

L’euro contre franc suisse se stabilise au-dessus du retracement de 61,8% de la dernière vague de hausse sans pouvoir véritablement rebondir. La tendance redeviendrait haussière sur un dépassement de la résistance à 1,0988 qui correspond aussi au passage de la moyenne mobil à 34 périodes.

Une cassure du dernier creux à 1,0927 serait négatif et pourrait ramener la paire sur la moyenne mobile à 200 périodes actuellement sur 1,0875 puis vers un retracement complet à 1,0785.

Evolution de l’euro contre franc suisse en données quotidiennes :

