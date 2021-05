DXY : Gare au rebond potentiel du dollar

Points-clés de l’article sur le DXY :

Le dollar est sous pression face à l’amélioration des perspectives de réouverture en Europe

Le dollar est sous pression à court terme face au repli des taux long et l’amélioration des perspectives de réouverture en Europe. Il faut dire que le rythme de vaccination n’a plus rien à voir en Europe. L’UE a vacciné autant de personnes ces 30 derniers jours qu’elle ne l’a fait au cours des 4 premiers mois de l’année.

Le marché de l’emploi dictera la politique monétaire de la Fed

Cette nette accélération de la campagne de vaccination incite à l’optimisme et a poussé de nombreux gouvernements à annoncer des programmes de déconfinement. L’euro a donc naturellement rebondi, mais ce regain d’optimisme ne pourrait être que passager, et le dollar pourrait se ressaisir. Les chiffres sur l’emploi devront pour cela surprendre positivement les attentes, car ils ont été plutôt décevants ces dernières semaines.

En effet, bien que les différents baromètres de l’inflation montrent une forte accélération des prix en mars et avril, notamment en raison d’un effet de base important, la Fed, contrairement à la BCE, a un double mandat. En plus de la stabilité des prix, la Réserve fédérale doit maximiser l’emploi dans le pays. Or ce second objectif est encore loin d’être atteint.

Le taux de chômage était de 6,1% en avril contre moins de 4% avant la crise et 16 millions d’Américains touchaient encore des allocations chômage (tous programmes confondus) la semaine dernière contre à peine 3 millions en février 2020.

Inutile donc d’espérer voir la Fed normaliser sa politique monétaire de sitôt, même avec une inflation supérieure à son objectif de 2%. La clé de voûte sera le marché de l’emploi. Plus rapidement l’économie américaine recréera les emplois détruits/suspendus pendant la crise, plus rapidement la Fed normalisera sa politique monétaire.

Le DXY pourrait rebondir sur son support à 90 points

Graphique journalier du cours du DXY réalisésur TradingView :

Sur le plan de l’analyse technique, la dynamique du DXY est à court terme baissière. Néanmoins, nous pouvons constater la présence d’une divergence haussière du RSI sur l’unité de temps journalière alors même que le DXY est revenu sur un support à 90.

Cette divergence haussière indique un ralentissement de la pression vendeuse et pourrait précéder un rebond dans le sens de la tendance haussière de moyen terme. Toutefois, il sera préférable d’attendre des signaux haussiers plus convaincant comme un rebond du RSI journalier au-dessus de 50, une figure de retournement haussière du prix (avalement haussier, étoile du matin, etc) ou un rebond au-dessus de la résistance à 91,42.

