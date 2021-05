Morning Meeting Forex : Force des devises « matières premières », EUR/CHF, la tendance se dégrade

Points clés de l’article :

Les devises « matières premières » ont la faveur des investisseurs

EUR/CHF : L’ euro contre franc suisse atteint un retracement de 61,8%

Tableau des devises-Horizon de temps : Quotidien

Biais Résistance Support Commentaire AUD/JPY Neutre 85 82 Doji sous résistance AUD/USD Neutre 0,785 0,77 Echec résistance EUR/AUD Neutre 1,57 1,542 EUR/CHF Neutre 1,1075 1,095 Retracement 61,8% EUR/GBP Neutre 0,873 0,8588 Test support EUR/JPY Neutre 133,12 130,7 Doji sous résistance EUR/USD Haussier 1,2245 1,199 GBP/JPY Haussier 153,42 148,5 Franchissement résistance 153,42 GBP/USD Haussier 1,424 1,4005 Franchissement résistance 1,4000 NZD/USD Neutre 0,7308 0,7115 USD/CHF Neutre 0,9165 0,887 Doji + RSI survente USD/CAD Baissier 1,2365 1,206 Test support + RSI survente USD/JPY Neutre 110,95 107,15

Les devises « matières premières » ont la faveur des investisseurs

Le dollar a perdu du terrain par rapport aux monnaies des principaux exportateurs de matières premières, qui ont bénéficié du soutien des nouvelles hausses des prix du pétrole, du cuivre, de l'acier et d'autres métaux.

Les opérateurs attendent avec impatience la publication des données sur les prix à la consommation aux États-Unis mercredi, afin de mesurer si la pression inflationniste se renforce, ce qui pourrait pousser les rendements du Trésor à la hausse et ralentir la chute du dollar, selon certains traders. Les chiffres du chômage vendredi avaient refroidi les anticipations de reprise forte de l’activité et des prix.

Une foule d'intervenants de la Fed cette semaine sont susceptibles de laisser les investisseurs avec beaucoup à considérer alors qu'ils essaient de prévoir comment les membres des banques centrales réagiront à la diminution des risques posés par le coronavirus dans certaines grandes économies.

Par rapport au dollar canadien, le dollar américain s'est échangé à 1,2097 dollar canadien, proche de son plus faible niveau en plus de trois ans. Le dollar australien a légèrement augmenté à 0,7836 USD, près d'un sommet de 11 semaines. De l'autre côté de la mer de Tasmanie, le dollar néo-zélandais était coté à 0,7267 USD, ce qui est proche de son niveau le plus fort depuis la fin février. Le billet vert était également proche de son plus bas niveau en deux semaines par rapport au peso mexicain.

De nombreux investisseurs s'attendent à une forte hausse de la demande de produits de base, les vaccinations contre le coronavirus permettant à davantage de pays de reprendre une activité économique normale. En outre, les contraintes de l'offre pour certaines matières premières suggèrent que les prix pourraient rester élevés pendant une période prolongée, ce qui a fait de certaines monnaies de matières premières les meilleures performances par rapport au dollar jusqu'à présent cette année. Aussi les trades de reflation sur les devises matières premières sont privilégiés.

Enfin, la livre sterling a atteint 1,4130 USD, proche de son plus haut niveau depuis le 25 février, les investisseurs saluant les progrès de la Grande-Bretagne dans la réouverture de son économie.

EUR/CHF : L'euro contre franc suisse atteint un retracement de 61,8%

La cotation de l’euro contre franc suisse se dégrade et poursuit sa correction atteignant un retracement de 61,8%. Si la paire venait à casser ce ratio Fibonacci, alors la tendance haussière serait remise en cause et on entrerait dans une tendance neutre au-dessus de la moyenne mobile à 200 périodes. Le risque serait alors un retour vers le point bas de février à 1,0785. Les moyennes mobiles à 13 et 34 périodes sont orientées à la baisse.

Pour mettre fin à cette phase corrective l’euro doit franchir le retracement de 50% vers 1,0950 et la moyenne mobile à 34 périodes.

Evolution de l’euro contre franc suisse en données quotidiennes :

